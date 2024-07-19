Эстония задумалась о частичном закрытии границы с Россией

В подготовленном ведомством законопроекте говорится, что пограничный переход Койдула (на российской стороне Куничина гора) перейдет на график с 05:00 до 22:00. При этом таможенная служба станет оформлять документы для провоза грузов с 07:00 до 19:00.

Эти ограничения не коснутся контрольно-пропускного пункта на железной дороге, которая проходит через этот участок.

Пункт пропуска в Лухмаа (в России Шумилкино) переведут на график работы с 07:00 до 19:00. При этом его полностью закроют для пешеходов.

Ужесточение правил в ведомстве объяснили усилением контроля за провозом товаров, на которые распространяются санкции, а также безопасностью дорожного движения.

Власти Эстонии пошли по пути Финляндии, закрывшей все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 30 ноября 2023 года. Сначала ограничения называли временными, но после нескольких продлений границу оставили закрытой «на неопределенный срок».