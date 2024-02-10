Эстония вынудила бизнес отказаться от работы с Россией

Эстония оказывает давление на своих предпринимателей. Временный поверенный в делах России Ленар Салимуллин в Таллине рассказал РИА «Новости» , что страна вынуждает бизнес отказаться от кооперации с российской стороной.

«Взяв курс на ужесточение санкционного давления на Россию и ее международную „изоляцию“, эстонское руководство оказывает беспрецедентное давление на представителей местных деловых кругов», - заявил он.

Предпринимателей вынуждают отказываться от взаимовыгодных отношений с партнерами даже в не попавших под рестрикции отраслях. Из-за этого объемы двусторонней торговли сокращаются.

При этом страдают сами эстонцы. Даже деревообрабатывающая промышленность без российского сырья оказалась «на грани выживания». В промышленном и пищевом производстве - спад.

Ранее эстонские власти отменили концерт певицы Клавы Коки в Таллине и запретили ей въезд в страну до 2027 года. Артистку не пустили из-за поддержки специальной военной операции.