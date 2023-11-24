Эстония установит дополнительные «зубы дракона» на границе с РФ

Бетонные пирамиды впервые появились на мосту еще 16 ноября. Так местные власти отреагировали на попытку 19 беженцев из Сирии и Сомали проникнуть в страну через восточную границу Эстонии.

В Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны заявили об усилении защиты пешеходного пограничного перехода «Нарва-2», чтобы «нельзя было его использовать для незаконного пересечения границы».

В департаменте обвинили Россию в оказании миграционного давления на Эстонию и Финляндию из-за того, что с прошлой недели несколько крупных групп иностранцев незаконно пытались попасть на эстонскую территорию.

Ранее руководитель Нарвского пограничного пункта Марек Лийва заявил, что «зубы дракона» помогут сдержать волну нелегальных мигрантов. Бетонные пирамиды помешают транспортному движению на мосту, когда 1 февраля 2024 года закроется Ивангородский пограничный пункт.