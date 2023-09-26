Эстония решила переименовать Калининград в Кенигсберг

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Председатель комиссии Марко Михкельсон объяснил, что необходимо отказаться от советских топонимов и использовать исторические. В своем предложении эстонские парламентарии также призвали переименовать Кингисепп и использовать вместо него Ямбург ли Яама.

Депутаты направили свою инициативу на рассмотрение Общества родного языка, которое определяет нормы современной эстонской речи. К этому вопросу парламентарии пообещали вернуться в октябре.

В начале мая этого года Калининград переименовали в Польше. Но вместо исторического названия там использовали собственное - Крулевец. Такое решение приняло государственное ведомство по стандартизации географических названий.

Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что в ответ Россия может называть Польшу Царством Польским, а Гданьск - Данцигом, но так не делает придерживается только официальных топонимов , о чем просит и остальные страны.

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