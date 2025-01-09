Эстония призвала к ротационному присутствию кораблей НАТО в Балтийском море
Эстония хочет добиться, чтобы корабли НАТО присутствовали в Балтийском море на ротационной основе. Об этом заявил ERR министр обороны страны Ханно Певкур.
По его словам, поначалу руководить Центром морских операций НАТО по защите Балтийского моря будет Германия.
«В настоящее время ведутся переговоры о том, можно ли и как подключить Швецию и Польшу, чтобы начать ротацию, как это происходит в случае с воздушным наблюдением», - рассказал министр.
В конце прошлого года произошла авария на линии электропередачи EstLink 2, соединяющей Эстонию с Финляндией. В происшествии заподозрили российский танкер Eagle S, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Египет, семи членам его экипажа запретили выезд из Финляндии. После этого премьер Эстонии Кристен Михал объявил, что НАТО увеличит морской контингент на Балтике для защиты критической инфраструктуры.