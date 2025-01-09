Эстония призвала к ротационному присутствию кораблей НАТО в Балтийском море

По его словам, поначалу руководить Центром морских операций НАТО по защите Балтийского моря будет Германия.

«В настоящее время ведутся переговоры о том, можно ли и как подключить Швецию и Польшу, чтобы начать ротацию, как это происходит в случае с воздушным наблюдением», - рассказал министр.

В конце прошлого года произошла авария на линии электропередачи EstLink 2, соединяющей Эстонию с Финляндией. В происшествии заподозрили российский танкер Eagle S, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Египет, семи членам его экипажа запретили выезд из Финляндии. После этого премьер Эстонии Кристен Михал объявил, что НАТО увеличит морской контингент на Балтике для защиты критической инфраструктуры.