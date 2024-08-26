26 августа 2024, 13:32

Эстония потребовала от ЭПЦ разорвать отношения с Россией

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Власти Эстонии вынудили Эстонскую православную церковь (ЭПЦ) поменять устав и требуют разорвать религиозные отношения с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Из устава убрали все упоминания о Московском патриархате, несмотря на то, что местная церковь находится под его канонической юрисдикцией. В новой редакции закрепили самостоятельность в административных, хозяйственных, просветительских и гражданских делах ЭПЦ.

В конце марта в Москве прошел съезд Всемирного русского народного собора (ВРНС) под председательством патриарха Кирилла, где СВО назвали «священной войной». После в Эстонии призвали признать РПЦ «террористической организацией». Эстонских священников вызывали на допросы. Глава МВД Лаури Ляэнеметс поставил ультиматум ЭПЦ.

«Мы часто слышим в наш адрес обвинения. Мол, мы напрямую подчиняемся либо патриарху, либо даже президенту соседнего государства (России. - прим. ред.). Но мы уже сказали, что такого прямого подчинения у нас нет», - заявлял епископ Тартусский Даниил (Леписк).

МВД Эстонии такой подход не удовлетворил. Ляэнеметс отметил, что главная цель - завершить не только юридические, но и религиозные «узы подчинения Москве».

Россия Эстония
26 августа 2024, 10:42
Финляндию предупредили, что ее армия станет законной целью для ВС России
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
После вступления Финляндии в НАТО и начала формирования в стране военных баз армия соседнего государства, если произойдет глобальный конфликт с Россией, станет законной целью для ВС РФ. На это в беседе с РИА «Новости» указал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, Министерство обороны России создало новый военный округ и несколько баз, которые в первую очередь предназначены для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны.

Леонков отметил, что в будущем все военные базы Финляндии станут частью НАТО. По его словам, это обернется тем, что в случае глобального конфликта между альянсом и Россией военные объекты Финляндии окажутся законной целью для армии РФ.

«Вряд ли рядовые финны обрадуются такой новости. Но кто их спрашивает? Сегодня у власти в Хельсинки находятся люди, которые защищают не свои, а американские национальные интересы», - заявил эксперт.

Ранее в НАТО заявили о планах развернуть на границе с Россией до пяти тысяч военных из Швеции и Норвегии в составе бронетанковой бригады.

Финляндия НАТО
25 августа 2024, 23:43
Маск объяснил, почему Цукерберга не задержат как Дурова
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга не задержат, как владельца Telegram Павла Дурова, потому что он сотрудничает с властями. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал американский бизнесмен Илон Маск.

«У Instagram* есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но Цука не задержат, поскольку он ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к данным пользователей», - заявил Маск.

В первом комментарии по поводу ареста Дурова Маск написал, что за этим может последовать усиление цензуры. Бизнесмен пошутил, что к 2030 году будут казнить за лайки мемов в Сети.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Задержания Соцсети Telegram Илон Маск Instagram Марк Цукерберг Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 20:06
Спутница Дурова исчезла после его задержания в Париже
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Блогер и коуч по криптовалютам Юлия Вавилова, которая, предположительно, была вместе с Павлом Дуровым во время задержания во Франции, не выходит на связь. Об этом Telegram-каналу Baza рассказали ее родственники.

«Последний раз девушка созванивалась со своей мамой два дня назад. Сегодня женщина пыталась дозвониться Юле, но та не ответила», - написали авторы материала.

Отец Юлии общался с ней 2 августа, когда поздравлял с днем рождения. В планах девушки уже была поездка во Францию.

Предварительно, 24-летняю Юлию могли задержать вместе с Дуровым. В каких отношения была пара - неизвестно. Судя по соцсетям, Юля живет в Дубае и часто оказывается в одних и тех же с миллиардером местах.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. Предпринимателя обвиняют в отказе сотрудничать со следствием, причастности к терроризму, отмыванию денег и наркоторговле.

Основателя Telegram сопровождал охранник и, предположительно, спутница. Дуров целенаправленно летел в Париж, там у него был запланирован ужин.

Ранее Медведев назвал главную ошибку Дурова. По мнению политика, бизнесмен просчитался, уехав за границу. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предположил, что США бесит, что на их деньги создали инструмент - Telegram, который мешает насаждать нужную идеологию и контролировать информационное пространство.

Задержания Париж Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 18:57
Асад заявил об отсутствии прогресса в примирении с Турцией вопреки всем усилиям
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Посредники в лице России, Ирана и Ирака предприняли искренние попытки примирения Сирии и Турции, заявил президент Башар Асад. Однако сближения между странами не произошло.

«Не случилось никакого прогресса, вопреки искренности посредников», - процитировало Асада РИА «Новости».

Политик также подчеркнул, что заявления турецкой стороны о том, что Сирия якобы не готова к переговорам до вывода войск с ее территории - не верны. Решение конфликта требует от сторон открытости.

Турецко-сирийский конфликт начался в 2012 году, когда турецкая армия нанесла удары по территории Сирии в ответ на минометный обстрел города Акчакале. Сирийский снаряд попал в жилой дом, погибли пять человек.

Россия заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии. Ранее турецкая сторона утверждала, что действия президента Владимира Путина могут положить начало новому переговорному процессу.

Турция Сирия Россия Переговоры Иран Ирак

Новости по теме