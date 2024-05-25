25 мая 2024, 14:42

Эстония отказалась закрывать границу с Россией

РИА «Новости»
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Власти Эстонии не намерены брать пример с соседних стран и закрывать границу с Россией в ближайшее время. Об этом в интервью финской телерадиокомпании Yle рассказал президент страны Алар Карис.

Он пояснил, что необходимо оставить людям возможность ездить к родственникам, которые живут на другой стороне. Но, если возникнет необходимость, Эстония оперативно перекроет все рубежи.

Карис напомнил, что Финляндия пошла на закрытие границы с Россией из-за наплыва мигрантов и отсутствия инструментов для их депортации.

В Эстонии разрешающий высылку незаконно попавших в страну иностранцев закон существует много лет, поэтому опасности в сохранении открытых границ государство не видит.

Президент республики добавил, что, несмотря на сложные отношения, диалог с Россией сохранился, но далеко не в той мере, как было раньше.

«Определенные каналы остались открытыми. Информация перемещается, как это было даже во время Второй мировой войны между вражескими странами», - пояснил Карис.

На этой неделе пограничные службы Эстонии обвинили российских коллег в снятии буев в реке Нарве , которые делили морскую границу, чтобы небольшие лодки не нарушали рубежи. В дело вмешался глава Европейского дипломатического корпуса Жозеп Боррель, который потребовал от России объяснений.

Международные отношения Россия Эстония
25 мая 2024, 13:47
Премьер Индии заявил о своем божественном предназначении
РИА «Новости»
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил уверенность, что исполнять обязанности на посту главы правительства республики его послал сам Бог. Об этом он сказал в эфире телеканала NDTV.

«Кто-то может посчитать меня сумасшедшим, но я уверен, что Бог послал меня сюда с определенной целью. Моя работа будет сделана, когда я достигну этой цели», - заявил политик.

Моди объяснил, что Бог направляет его для выполнения работы, однако общий масштаб планов пока остается неизвестным.

«Он просто заставляет меня делать что-то, но не раскрывает всех карт. И у меня нет возможности позвонить напрямую и спросить, что делать дальше», - добавил он.

В настоящее время в Индии проходят выборы в парламент. Главный претендент на победу - правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с Моди. Если партия победит, начнется его третий срок на посту премьера.

Индия Нарендра Моди
25 мая 2024, 12:40
Дороги на севере Казахстана закрыли из-за снегопада
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Резкое понижение температуры до -3 градусов и начавшийся снегопад привели к закрытию дорог в Акмолинской области Казахстана, включая участок республиканской трассы, связывающей Алма-Ату и Екатеринбург. Об ограничении движения сообщила пресс-служба национального оператора управления дорог «КазАвтоЖол».

«В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, верховой снег) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург - Алматы», - указали в компании.

Закрытие дорог продолжалось около часа. Это время понадобилось на расчистку от снега. Водителей уведомили, что движение снова открыли.

«Для обеспечения безопасности сотрудники филиала „КазАвтоЖол“ своевременно проводят уборку снега на дорогах», - заявили в пресс-службе.

По данным Гидрометцентра Казахстана, выходные и начало следующей недели республика проведет под влиянием северного циклона, который принес с собой сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, грозы, град и шквалистый ветер. Основной удар примут на себя северные районы страны.

В середине мая, в граничащей с севером Казахстана Челябинской области началось резкое похолодание с обильными снегопадами. Днем столбики термометра колебались около нуля, а ночью опустились до отметки в -5 градусов.

Казахстан Дороги Водители Снегопад
25 мая 2024, 10:44
Вертолета Пашиняна экстренно сел на стадионе. Премьер объяснил причину
РИА «Новости»
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Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе в городе Ванадзор. Об этом сообщило местное издание «Айкакан жаманак».

В результате случившегося никто не пострадал. Причиной для экстренной посадки вертолета стали плохие погодные условия. Об этом сообщил в Facebook* сам Пашинян.

«Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил непредусмотренную посадку в Ванадзоре», - коротко написал он.

Других подробностей премьер не привел.

Куда направлялся вертолет Пашиняна, неизвестно. По одним данным, он летел в Ташир на границе с Грузией, по другим - в Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно делимитировали границу, отметил «Коммерсант».

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Армения Авиация Никол Пашинян
25 мая 2024, 10:35
Ход переговоров по замороженным активам России оценили в американском Минфине
Global Look Press
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Обсуждение странами «Большой семерки» использования замороженных активов России для восстановления Украины проходит без особых накладок, однако им нужно прояснить некоторые вопросы. Об этом Reuters сказала глава Минфина США Джанет Йеллен.

«Я не увидела ничего, что может стать препятствием к принятию соглашения. Однако есть проблемы, с которыми нам необходимо разобраться. Людям нужно проявить гибкость, чтобы суметь прийти к общему мнению», - отметила она.

Также Йеллен добавила, что среди глав Минфинов стран G7 есть разнообразные взгляды на промышленную мощность Китая, которую она назвала избыточной.

«Думаю, что нам следует выразить Китаю общие опасения. Общая макроэкономическая стратегия КНР имеет негативные последствия и вызывает беспокойство», - подчеркнула глава Минфина США.

Ранее стали известны детали спора между ЕС и США о замороженных активах России.

G7 США Россия

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