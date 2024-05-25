Эстония отказалась закрывать границу с Россией

Он пояснил, что необходимо оставить людям возможность ездить к родственникам, которые живут на другой стороне. Но, если возникнет необходимость, Эстония оперативно перекроет все рубежи.

Карис напомнил, что Финляндия пошла на закрытие границы с Россией из-за наплыва мигрантов и отсутствия инструментов для их депортации.

В Эстонии разрешающий высылку незаконно попавших в страну иностранцев закон существует много лет, поэтому опасности в сохранении открытых границ государство не видит.

Президент республики добавил, что, несмотря на сложные отношения, диалог с Россией сохранился, но далеко не в той мере, как было раньше.

«Определенные каналы остались открытыми. Информация перемещается, как это было даже во время Второй мировой войны между вражескими странами», - пояснил Карис.

На этой неделе пограничные службы Эстонии обвинили российских коллег в снятии буев в реке Нарве , которые делили морскую границу, чтобы небольшие лодки не нарушали рубежи. В дело вмешался глава Европейского дипломатического корпуса Жозеп Боррель, который потребовал от России объяснений.