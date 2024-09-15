15 сентября 2024, 19:29

Эстония отказалась считать Таллин «духовным центром православия»

Unsplash
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Выступление патриарха Московского и всея Руси Кирилла на празднике Успения Богородицы вызвало резкую реакцию в Эстонии. Министерство внутренних дел страны направило официальный запрос в руководству Эстонской православной церкви (ЭПЦ) с требованием объяснить заявления предстоятеля о том, что столицы бывших советских республик — «это важные духовные центры единой Святой Руси». Об этом сообщило Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

Глава МВД Эстонии Тармо Мийлитс заявил, что Таллин нельзя называть «духовным центром», а само понятие руководитель ведомства назвал конструктом, который «давно канул в историю».

Чиновник добавил, что с точки зрения безопасности верующих и широкой общественности в целом высказывания Кирилла требуют и четкой позиции ЭПЦ, «включая выход из подчинения Московскому патриарху».

Новые претензии властей наложились на требования к ЭПЦ объявить о своей независимости и внести соответствующие изменения в свой устав.

Священники согласились и провели сессию Собора, где приняли новую редакцию документа , в которой убрали упоминание Московского патриархата, закрепив свою самостоятельность. Но даже такое решение власти Эстонии не устроило.

Правительство настаивает на переходе ЭПЦ в Эстонскую апостольскую православную церковь, которая находится в подчинении Константинополя. Разница в числе паствы семь тысяч против 100 тысяч в составе ЭПЦ власти не взволновала.

Выступление патриарха Московского и всея Руси Кирилла на празднике Успения Богородицы вызвало резкую реакцию в Эстонии. Министерство внутренних дел страны направило официальный запрос в руководству Эстонской православной церкви (ЭПЦ) с требованием объяснить заявления предстоятеля о том, что столицы бывших советских республик - «это важные духовные центры единой Святой Руси». Об этом сообщило Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

РПЦ Россия Религия Эстония
15 сентября 2024, 15:28
Взрыв прогремел на макаронной фабрике на северо-западе Турции
Global Look Press
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Из-за прогремевшего на макаронной фабрике в турецком городе Сакарья взрыва и последующего пожара ранения получили не менее 20 человек. Об этом со ссылкой на заявление мэра Юсуфа Алемдара сообщил телеканал CNN Turk.

Глава города подчеркнул, что, по предварительным данным, детонация произошла на чердаке производства. Внутри остались заблокированные сотрудники. Прибывшие на место пожарные службы начали тушить огонь и разбирать завалы, чтобы люди могли выбраться.

«О причинах взрыва пока нет информации. Но вокруг нет жилых районов, поэтому пострадали только производство и рабочие», - заявил Алемдар.

По данным журналистов, на место происшествия выдвинулось большое количество бригад скорой помощи и машин пожарных служб.

Сама фабрика расположена в промышленной зоне и окружена различными производствами.

Ранее в зрыв и последующий пожар произошли на заводе по производству неорганических химических веществ ООО НПП «Орион» в Дзержинске.

Гострудинспекция Нижегородской области сообщила, что сильные ожоги получил один из рабочих. Врачи забрали его в реанимацию, но спасти не смогли - мужчина скончался.

Турция Пожары Взрывы Промышленность
15 сентября 2024, 13:26
Санкции США против российских СМИ назвали охотой на ведьм
РИА «Новости»
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Введенные против российских медиа санкции власти США попытались оправдать борьбой о «вмешательстве» в свои внутренние дела. Но на деле речь идет о введении тотальной цензуры по всему миру. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Полный текст ее обращения опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что американские власти устроили охоту на ведьм, чтобы усилить продвигаемую в обществе атмосферу всеобщего страха и шпиономании, продолжить манипуляции общественным мнением и закрыть от людей любую неудобную информацию.

Теперь США решили распространить свои практики тоталитарной цензуры не только на свою территорию, но и другие страны. В нарушение международных обязательств и положений собственной Конституции, заметила Захарова, американские власти объявили войну свободе слова по всему миру.

«Перейдя к открытым угрозам и шантажу в адрес других государств в стремлении натравить их на отечественные СМИ и установить единоличный контроль над глобальным информационным пространством», - обратила она внимание.

В минувшую пятницу, 13 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что журналисты RT работали с российской разведкой и проводили секретные операции по вмешательству в дела других стран, а также принимали участие в военных закупках. Глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что уже обратился к коллегам из Канады и Великобритании, чтобы объединить дипломатов по всему миру для противостояния RT.

США Журналистика Мария Захарова Санкции Россия МИД РФ
15 сентября 2024, 10:03
Британский премьер подпадет под расследование из-за гардероба жены
Global Look Press
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не задекларировал гардероб своей супруги, и теперь ему грозит расследование. Об этом сообщила газета The Times.

Авторы публикации пояснили, что Стармер нарушил парламентские правила декларирования расходов, не сообщив о том, что в покупке одежды для его жены участвовал донор Лейбористской партии.

По информации источника The Times, крупнейшим финансовым спонсором Стармера выступает член палаты лордов Вахид Алли. За этот год он предоставил премьер-министру рабочие наряды, очки и часы на общую сумму свыше 18 тысяч фунтов стерлингов (23,6 тысячи долларов).

Но гардероб супруги Стармера при этом не задекларировали. Теперь в отношении премьера могут провести расследование, заключили журналисты.

На этом посту Стармера официально утвердили в начале июля. Его предшественник Риши Сунак продержался в должности чуть более полутора лет.

Великобритания Одежда Премьеры Кир Стармер
15 сентября 2024, 09:41
Финляндия и Эстония попали в зависимость от России
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Финляндия и Эстония среди всех недружественных стран особенно сильно зависят от поставок никеля из России. Об этом сообщило РИА «Новости», изучив данные платформы ООН Comtrade по итогам первого полугодия.

Финляндия и Эстония среди всех недружественных стран особенно сильно зависят от поставок никеля из России. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучив данные платформы ООН Comtrade по итогам первого полугодия.

Россия продала в Финляндию никель на 335,7 миллиона долларов, это 88,4% от всего импорта. В Эстонию - на 1,5 миллиона долларов, что составляет 44,1%.

Словения купила 4% никеля на 561,3 тысячи долларов. Нидерланды - 2,6% на 13,8 миллиона, Польша - 2,4% на 2,8 миллиона в американской валюте, Латвия - 1,6% на 9,6 тысячи, Испания - 1,5% на 2,4 миллиона.

Сейчас предложенные президентом России ограничения экспорта в недружественные страны урана, титана и никеля находятся на стадии обсуждения. Заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков рассказал, что пока есть идея ввести ограничения поставок в конкретные государства , в том числе в США.

Финляндия Россия Эстония

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