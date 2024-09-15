Эстония отказалась считать Таллин «духовным центром православия»

Глава МВД Эстонии Тармо Мийлитс заявил, что Таллин нельзя называть «духовным центром», а само понятие руководитель ведомства назвал конструктом, который «давно канул в историю».

Чиновник добавил, что с точки зрения безопасности верующих и широкой общественности в целом высказывания Кирилла требуют и четкой позиции ЭПЦ, «включая выход из подчинения Московскому патриарху».

Новые претензии властей наложились на требования к ЭПЦ объявить о своей независимости и внести соответствующие изменения в свой устав.

Священники согласились и провели сессию Собора, где приняли новую редакцию документа , в которой убрали упоминание Московского патриархата, закрепив свою самостоятельность. Но даже такое решение власти Эстонии не устроило.

Правительство настаивает на переходе ЭПЦ в Эстонскую апостольскую православную церковь, которая находится в подчинении Константинополя. Разница в числе паствы семь тысяч против 100 тысяч в составе ЭПЦ власти не взволновала.

Выступление патриарха Московского и всея Руси Кирилла на празднике Успения Богородицы вызвало резкую реакцию в Эстонии. Министерство внутренних дел страны направило официальный запрос в руководству Эстонской православной церкви (ЭПЦ) с требованием объяснить заявления предстоятеля о том, что столицы бывших советских республик - «это важные духовные центры единой Святой Руси». Об этом сообщило Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).