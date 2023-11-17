Эстония не исключила перекрытия КПП на границе с Россией

Она подчеркнула, что въехать через Эстонию в Евросоюз можно только при наличии «законных оснований». Страна внимательно следит за ситуацией в сфере миграции и готова при необходимости предотвратить нелегальное пересечение границы.

«В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пограничных пунктов», - процитировал Коммусаара портал Delfi.

По данным сайта эстонского гостелерадио ERR , глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс тоже считает вероятным закрытие КПП на границе с Россией.

Ранее, 16 ноября, о закрытии четырех из девяти контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией заявила Финляндия. Ее власти объяснили это решение большим количеством мигрантов на восточной границе.