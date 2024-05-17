17 мая 2024, 14:56

Эстония на века отказалась меняться землями с Россией

Unsplash
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Эстония застроит участок земли, которым ранее планировала обменяться с Россией при обустройстве границы. Об этом заявил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс в эфире ERR.

«Принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков», - сказал глава МВД.

Эстония могла получить «так называемый Саатсеский сапог», контролируемый Россией. Взамен страна планировала отдать участок леса рядом с границей.

Ранее власти Эстонии приняли законопроект, согласно которому «можно» передать Украине замороженные российские активы. «За» выступили 65 членов парламента, против - трое. Однако желание Запада конфисковать российские активы, полагают эксперты, может подорвать мировую валютную систему.

Строительство Россия Эстония
17 мая 2024, 14:57
МИД Литвы вручил ноту протеста российскому дипломату
РИА «Новости»
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Министерство иностранных дел Литвы вызвало российского представителя и выразило ему протест из-за включения литовских чиновников в список разыскиваемых лиц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Российскому дипломату вручили ноту протеста и потребовали немедленно прекратить «преследовать» литовских чиновников. В ведомстве добавили, что решение России якобы показывает ее неуважение к республике.

«Министерство иностранных дел Литвы <…> вручило дипломатическую ноту с решительным протестом в связи с решением России включить литовских политиков в список разыскиваемых лиц», - указали в пресс-службе.

Ранее в базе розыска МВД появились имена политиков из Латвии, Польши и Литвы. В список также вошли глава эстонской полиции Эльмар Вахер и бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсал.

Литва Россия Чиновники
17 мая 2024, 12:52
Путин назвал безграничными возможности для сотрудничества России и Китая в космосе
Роскосмос
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Возможности для сотрудничества России и Китая в области космоса безграничны. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. Его процитировало РИА «Новости».

Он назвал программы по освоению космоса капиталоемкими. С китайскими партнерами уже есть совместные планы в этом направлении.

«Что касается космоса: здесь так же, как сам космос, возможности безграничные для сотрудничества», - подчеркнул президент.

Он уточнил, что в рамках работы в этом направлении будет необходимость в наращивании кадров.

На встрече со студентами президент рассказал о создании нового тяжелого вертолета на базе отечественного аппарата. По его словам, российская и китайская стороны успешно работают и в этом направлении.

Глава государства добавил, что Россия и Китай многое могут, особенно объединив усилия в высокотехнологичных областях.

Россия Владимир Путин Космос Китай
17 мая 2024, 12:39
Путин рассказал об успешном создании российско-китайского вертолета
РИА «Новости»
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Россия и Китай успешно работают над созданием нового вертолета. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Его процитировало РИА «Новости».

Аппарат создают на базе российского тяжелого вертолета. Глава государства выразил уверенность в том, что при взаимодействии странам удастся создать хорошую машину.

Он напомнил, что китайские коллеги в свое время обратились к России с предложением совместно работать над созданием тяжелого вертолета.

«Двигаемся достаточно успешно, надеюсь, мы вместе создадим хорошую машину на базе нашего тяжелого вертолета», - добавил президент.

Путин добавил, что Россия и Китай способны на многое. Особенно при объединении усилий в высокотехнологичных областях. Калужская область заявила о готовности наращивать сотрудничество с Китаем в автосфере.

Вертолеты Машины Владимир Путин Китай
17 мая 2024, 12:38
Дальний Восток получил преференции благодаря сотрудничеству с КНР — Путин
РИА «Новости»
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Благодаря сотрудничеству Дальнего Востока с приграничными регионами Китая местные жители и бизнес получили ряд преференций и большой объем инвестиций. Президент Владимир Путин заявил об этом на встрече со студентами Харбинского политехнического университета, сообщило РИА «Новости».

«Результат для Дальнего Востока России, я полагаю, есть, мы видим это. Например, объем инвестиций в дальневосточный регион в три раза больше, чем во все другие территории Российской Федерации», - сказал он.

Путин заявил, что инвесторы заинтересованы в предложенных Россией проектах. По его словам, бизнес и рядовые жители воспользовались некоторыми преференциями благодаря такому сотрудничеству. Например, в виде вложений в развитие медицины и льгот при получении жилья.

Товарооборот России и Китая в 2023 году превысил 240 миллиардов долларов. Путин после переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине назвал КНР главным зарубежным торговым партнером страны.

Льготы Экспорт Международные отношения Россия Бизнес Владимир Путин Китай Дальний Восток Экономика

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