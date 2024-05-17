Эстония на века отказалась меняться землями с Россией

Возможности для сотрудничества России и Китая в области космоса безграничны. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. Его процитировало РИА «Новости».

Он назвал программы по освоению космоса капиталоемкими. С китайскими партнерами уже есть совместные планы в этом направлении.

«Что касается космоса: здесь так же, как сам космос, возможности безграничные для сотрудничества», - подчеркнул президент.

Он уточнил, что в рамках работы в этом направлении будет необходимость в наращивании кадров.

На встрече со студентами президент рассказал о создании нового тяжелого вертолета на базе отечественного аппарата. По его словам, российская и китайская стороны успешно работают и в этом направлении.

Глава государства добавил, что Россия и Китай многое могут, особенно объединив усилия в высокотехнологичных областях.