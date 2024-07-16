Эстонцев решили обложить временным налогом на оборону

«Трудные решения в формировании государственного бюджета находятся в центре внимания. Налог на оборону станет новым серьезным бременем для общества», - сказал он.

Цахкна добавил, что налог введут на временной основе, вероятнее всего, до марта 2027 года. Тогда состоятся очередные парламентские выборы в прибалтийской стране.

Ранее стало известно, что эстонская армия разместит порядка 600 бункеров в приграничных районах. Бетонные камеры зароют в землю и накроют специальным куполом. Также в оборонительные сооружения войдут колючая проволока, мины и «зубы дракона». Примерная стоимость работ составит около 60 миллионов евро.