«Есть только два пола». Трамп заявил, что в США официально признают только два гендера

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Трамп добавил, что намерен положить конец политике администрации Джо Байдена. По его словам, правительство Байдена внедряло вопросы расы и гендера в «каждый аспект общественной и частной жизни».

CNN указал, что в команде Трампа уже назвали его заявления «здравым смыслом».

«Мы создадим общество, которое будет не обращать внимания на цвет кожи и будет основано на заслугах. С сегодняшнего дня официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола - мужской и женский», - подчеркнул Дональд Трамп.

У Капитолия, где проходила инаугурация Трампа, уже собрались протестующие против таких мер. Демонстранты установили на площади небольшую гильотину.

В той же речи Трамп пообещал построить самую сильную в мире армию.