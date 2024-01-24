«Есть собственная традиция». Эксперт объяснил опасность БРИКС для Запада

Главная опасность Коллективный Запад сплачивают идеи, связанные чаще всего с материальным благополучием и утилитаризмом. Там наблюдается сильное влияние неких элит, то есть наднациональных надправительственных объединений.

«Мы говорим, естественно, о связи, например, Западной Европы с США, с Североамериканским континентом и их союзниками. То есть эта концепция, она базируется, естественно, на материальных благах и утилитаризме», - объяснил специалист.

БРИКС - это более сложное объединение, которое базируется на отстаивании собственной идентичности и традиций, которые часто не могут коррелировать с идеями Запада.

«И в этой связи они опасны. Собственно говоря, почему западная коалиция этого опасается? Потому что невозможно этим управлять с помощью идеи повышения благосостояния», - добавил эксперт.

Попытки пошатнуть позиции Кроме того, в странах БРИКС огромное население. При этом в Западной Европе и США проблемы с демографией. Например, в Германии количество пенсионеров превышает число работающих граждан.

По его словам, в странах БРИКС этого нет, там с демографией все в порядке. Это тоже представляет опасность для Запада, так как произойдет замещение человеческого капитала.

«Из коренных западноевропейцев, американцев, они будут замещены выходцами из Индии, Китая, из России тоже, из Бразилии. И это, собственно, есть главная опасность, поэтому с точки зрения какой-то концепции, безусловно, западная коалиция пытается этот процесс затормозить», - рассказал специалист.

При этом страны БРИКС обладают огромным природным богатством: рудой, сырьем и другими ресурсами. Зная эти особенности, западная коалиция пытается сместить, пошатнуть позиции объединения, а в лучшем случае - развалить его. Сделать это не удается, заключил эксперт.