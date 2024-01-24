24 января 2024, 13:15

«Есть собственная традиция». Эксперт объяснил опасность БРИКС для Запада

РИА «Новости»
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Страны БРИКС во многом пассионарны, у них есть собственная традиция. В этом заключается опасность объединения для Запада, объяснил «360» эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Главная опасность Коллективный Запад сплачивают идеи, связанные чаще всего с материальным благополучием и утилитаризмом. Там наблюдается сильное влияние неких элит, то есть наднациональных надправительственных объединений.

«Мы говорим, естественно, о связи, например, Западной Европы с США, с Североамериканским континентом и их союзниками. То есть эта концепция, она базируется, естественно, на материальных благах и утилитаризме», - объяснил специалист.

БРИКС - это более сложное объединение, которое базируется на отстаивании собственной идентичности и традиций, которые часто не могут коррелировать с идеями Запада.

«И в этой связи они опасны. Собственно говоря, почему западная коалиция этого опасается? Потому что невозможно этим управлять с помощью идеи повышения благосостояния», - добавил эксперт.

Попытки пошатнуть позиции Кроме того, в странах БРИКС огромное население. При этом в Западной Европе и США проблемы с демографией. Например, в Германии количество пенсионеров превышает число работающих граждан.

По его словам, в странах БРИКС этого нет, там с демографией все в порядке. Это тоже представляет опасность для Запада, так как произойдет замещение человеческого капитала.

«Из коренных западноевропейцев, американцев, они будут замещены выходцами из Индии, Китая, из России тоже, из Бразилии. И это, собственно, есть главная опасность, поэтому с точки зрения какой-то концепции, безусловно, западная коалиция пытается этот процесс затормозить», - рассказал специалист.

При этом страны БРИКС обладают огромным природным богатством: рудой, сырьем и другими ресурсами. Зная эти особенности, западная коалиция пытается сместить, пошатнуть позиции объединения, а в лучшем случае - развалить его. Сделать это не удается, заключил эксперт.

США Европа Запад БРИКС
24 января 2024, 13:22
Песков назвал суверенным решение Турции по заявке Швеции на вступление в НАТО
РИА «Новости»
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Турция является членом НАТО и может самостоятельно решать, какие заявки на вступление в Североатлантический альянс она будет ратифицировать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил RT.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента Владимира Путина прокомментировать одобрение Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО. По словам Пескова, турецкая сторона воспользовалась своим суверенным правом.

«Это суверенное решение Турции», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее турецкий парламент проголосовал за включение Швеции в состав Североатлантического альянса. Парламентарии провели дебаты и решили одобрить заявку. Ее в ближайшие дни должен подписать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что Турция могла воспользоваться историческим шансом и «выступить в интересах всего человечества», но решила этого не делать. Он добавил, что сожалеет о решении турецкого парламента.

Кремль Турция Дмитрий Песков Швеция НАТО
24 января 2024, 12:52
«Исторический шанс упущен». Турцию упрекнули за одобрение вступления Швеции в НАТО
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Одобрив вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждений, Турция упустила шанс выступить в интересах всего человечества, а не только альянса. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале.

Он отметил, что об окончательном решении Турции «остается сожалеть».

«Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен», - посетовал Косачев.

Вице-спикер Совфеда назвал Североатлантический альянс «главным источником нестабильности в мире» и «генератором новых вызовов и угроз» и добавил, что для Турции ратификация членства Швеции в объединении была вопросом внутренней политики.

О решении турецкого парламента , рожденного в ходе дебатов, стало известно 23 января. Теперь в течение нескольких дней заявку должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Чтобы Швеция вступила в НАТО, заявку должна также одобрить Венгрия.

Совет Федерации РФ Турция Швеция НАТО Константин Косачев
24 января 2024, 12:12
Крупнейший китайский рынок загорелся в Белграде
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В Белграде произошел пожар на крупнейшем китайском рынке в городе. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сербского МВД, информация о пожаре поступила на пульт около 09:00 по московскому времени. Огонь перекинулся на торговый центр. Густой дым от возгорания распространился по району Нови-Београд. Около 62 спасателей и 18 машин работают над ликвидацией пожара. Также к тушению огня присоединились два вертолета, среди которых переданный ранее российской стороной Ка-32.

Информации о пострадавших не поступало. Что послужило причиной возгорания, неизвестно.

По данным агентства, горожане предположили, что пожар начался в одной из точек общественного питания в торговом центре. Ранее там уже происходило возгорание из-за неисправной проводки.

В среду, 24 января, загорелась крыша мебельной фабрики в Челябинской области. Огонь распространился на площади 3,6 квадратных метра.

Вертолеты Спасатели Пожары Сербия
24 января 2024, 12:06
«Можно сколько угодно играть словами». Захарову удивило заявление МИД Швейцарии о переговорах с Лавровым
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Швейцария отказалась от нейтралитета по отношению к конфликту на Украине и запятнала репутацию. Заявление этой страны о поиске дипломатического разрешения конфликта противоречило реальным действиям, заявила в эфире радиостанции Sputnik представитель МИД России Мария Захарова.

Она рассказала о многочисленных встречах министра иностранных дел Сергея Лаврова на полях мероприятий Совбеза ООН в Нью-Йорке. Он пообщался с коллегами из Ливана, Индонезии, Турции и других стран, но особый интерес, по словам Марии Захаровой, вызвал его диалог с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Оценки этой встречи разнились, заявила представитель МИД. Мария Захарова призналась, что ее удивил комментарий коллег о поиске возможностей для организации переговорного процесса по Украине. По ее словам, Швейцария уже отказалась от позиции нейтралитета.

«Можно сколько угодно играть словами, углубляться в то, что такое нейтралитет, но есть главное. <…> Конфликт очевиден для всех, и мы видим, как Швейцария… утратила свою равноудаленность от позиций сторон», - сказала она.

Мария Захарова заявила, что Швейцария моментально запятнала свою репутацию, которую нарабатывала годами.

На встрече с журналистами Иньяцио Кассис заявил, что без участия России разрешить украинский конфликт мирным путем невозможно, сообщил RT. Министр заявил, что встречу с Сергеем Лавровым провели ради выстраивания диалога в этом направлении.

Сергей Лавров Мария Захарова Россия Переговоры МИД РФ Швейцария

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