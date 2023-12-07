07 декабря 2023, 12:26

«Если уж кого и побили, так это Штаты». Карлсон заявил о поражении США в украинском конфликте

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Администрация президента США лгала, когда допускала возможность поражения России в конфликте с Украиной. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в соцсети X.

«Изначально нам говорили, что поддержка позволит ВСУ победить Россию и предотвратит вторжение последней в остальные страны Европы», - напомнил он.

Однако, как заметил ведущий, спустя почти два года «оказалось», что все это неправда.

«Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты», - подчеркнул журналист.

При этом, по мнению Карлсона, администрация Байдена никогда не признает тот факт, что поддержка Украины обернулась трагедией.

Ранее журналист обращал внимание, что американских политиков, не поддерживающих Украину, пытались обвинить в работе на Россию.

Таким образом, по его словам, их пытаются заставить замолчать, ведь в конгрессе хотят, чтобы конфликт продолжался в любом случае.

США Россия Украина
07 декабря 2023, 15:44
Видео побега Усса из-под домашнего ареста обнародовали итальянские карабинеры
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Итальянские карабинеры обнародовали видео побега российского предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста в марте этого года. Запись появилась в распоряжении РИА «Новости».

Судя по кадрам, один из предполагаемых организаторов побега зашел в расположенную под Миланом квартиру Усса. Обратно человек вышел уже в сопровождении одетого во всего черное предпринимателя.

Из вещей у Усса с собой был только рюкзак. Лицо мужчина скрывал под капюшоном толстовки. Также на записи видно, как от дома отъезжает кортеж из четырех машин - двух Volvo, Audi и Fiat.

Накануне, 6 декабря, агентство ANSA сообщило, что двух из пяти предполагаемых сообщников сбежавшего предпринимателя удалось поймать. Задержанные - отец и сын Владимир и Борис Йованчичи.

По версии правоохранителей, сообщники получили задаток на 10 тысяч евро, после чего доставили Усса в Словению. Оттуда его перевезли в Хорватию, затем - в Боснию и Герцеговину. Конечным пунктом маршрута была Сербия - там организаторам побега выплатили еще 40 тысяч евро.

Италия
07 декабря 2023, 13:13
США поддержкой Украины превратят конфликт во «второй Вьетнам»
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Решения администрации президента США Джо Байдена по Украине превратят конфликт во «второй Вьетнам», разрешать который придется последующим лидерам страны до появления здравомыслящего человека. Об этом в своей статье «2024 — год геополитического пробуждения» для журнала «Разведчик» написал глава СВР Сергей Нарышкин.

В своем прогнозе он не исключил, что западные политики постараются максимально затянуть боевые действия, рассчитывая на истощение России за счет нарушающих международное право санкций и продолжения поставок Украине оружия и военной техники.

Но продолжение такой политики приведет к дальнейшей потере авторитета стран Запада, а Украина окончательно превратится в «черную дыру», куда утекут материальные и человеческие ресурсы.

«США рискуют устроить себе „второй Вьетнам“, с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придет мало мальски здравомыслящий человек, у которого найдется достаточно смелости и решимости заткнуть это „жерло“», - написал Нарышкин.

Сенат США в очередной раз заблокировал рассмотрение законопроекта о выделении единого пакета помощи Украине и Израилю на общую сумму более 100 миллиардов долларов. Против принятия документа выступили представители Республиканской партии, которые потребовали дополнить законопроект выделением средств для борьбы с мигрантами.

Не помогли даже угрозы Белого дома. Координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента США Джон Кирби заявил, что победа России на Украине заставит американскую армию вмешаться.

Решения администрации президента США Джо Байдена по Украине превратят конфликт во «второй Вьетнам», разрешать который придется последующим лидерам страны до появления здравомыслящего человека. Об этом в своей статье «2024 - год геополитического пробуждения» для журнала «Разведчик» написал глава СВР Сергей Нарышкин.

США Россия Украина
07 декабря 2023, 12:55
Зеленский снял с должности своего представителя в Верховной раде
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Президент Украины Владимир Зеленский снял Федора Вениславского с должности представителя главы государства в Верховной раде. Соответствующий указ опубликовали на сайте офиса украинского лидера.

О причинах этого решения неизвестно. Вениславский представлял Зеленского в парламенте Украины с сентября 2022 года. До этого он представлял президента в Конституционном суде.

В последние несколько месяцев Зеленский активно меняет глав ведомств. В ноябре он своим указом снял Татьяну Остащенко с поста командующего медицинскими силами ВСУ и назначил вместо нее Анатолия Казмирчука. Вместе с ней должности лишился замглавы Службы внешней разведки Украины Александр Тарасовский, писал RT.

Кроме того, появилась информация о предложении министра обороны Украины Рустема Умерова снять Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, но источники в Верховной раде эти слухи не подтвердили.

Украина
07 декабря 2023, 12:52
Молчание Запада после убийства Кивы связали с двойным стандартами
РИА «Новости»
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Убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы стало актом государственного терроризма, и международное сообщество обязано его осудить. Не сделав этого, оно докажет следование двойным стандартам, заявил RT вице-спикер Совфеда России Константин Косачев.

Сенатор расценил убийство Кивы в Подмосковье как террористический акт Украины в лице ее спецслужб на территории другой страны. Косачев заявил, что такое неприемлемо. Он рассчитывает, что международное сообщество осудит произошедшее.

«Если этого не произойдет с западной стороны, то это будет еще одним очевидным проявлением двойных стандартов, а в конечном итоге поощрением государственного терроризма, который мы наблюдаем в этом трагическом инциденте», - сказал политик.

Косачев напомнил, что Россию бездоказательно обвиняли в преступлениях такого рода. Тогда западные страны поднимали волну осуждения.

Бывшего украинского депутата нашли с двумя огнестрельными ранениями в Одинцове.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что его убила Служба безопасности страны. Возбудили уголовное дело.

Совет Федерации РФ Убийства Терроризм Депутаты Украина Убийство Ильи Кивы в Подмосковье

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