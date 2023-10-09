Эскалация в Израиле сильно ударит по американской политике на Ближнем Востоке
Обострение палестино-израильского конфликта может обернуться срывом нормализации отношений Саудовской Аравии и самим Израилем. Ситуация нанесет удар по политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, заявила китайская газета Global Times.
Обозреватели издания указали, что внезапная атака, вызванная намерением ХАМАС сорвать поддерживаемые американскими властями отношения между Саудовской Аравией и Израилем перечеркнет недавнее «примирение» на Ближнем Востоке.
Эскалация конфликта станет суровым напоминанием, что мирная обстановка в регионе не будет длиться долго, так как палестино-израильский конфликт остался нерешенным.
Аналитики предположили, что ситуация нанесет серьезный удар по политике США и обернется нарушением торгового маршрута Индия-Ближний Восток.
Ранее издание The Times of Israel сообщало, что на территории Израиля продолжились активные боевые действия , а обстановка вблизи сектора Газа осталась напряженной. Некоторые боевики проникли в страну в момент нападения 7 октября , другие пересекли границу в течение последних двух дней.
В ночь на 9 октября около 70 человек проникли в Беэри. Подразделения ЦАХАЛа уничтожили большинство из них, однако некоторые спрятались в домах местных жителей.