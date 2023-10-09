Эскалация в Израиле сильно ударит по американской политике на Ближнем Востоке

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Обозреватели издания указали, что внезапная атака, вызванная намерением ХАМАС сорвать поддерживаемые американскими властями отношения между Саудовской Аравией и Израилем перечеркнет недавнее «примирение» на Ближнем Востоке.

Эскалация конфликта станет суровым напоминанием, что мирная обстановка в регионе не будет длиться долго, так как палестино-израильский конфликт остался нерешенным.

Аналитики предположили, что ситуация нанесет серьезный удар по политике США и обернется нарушением торгового маршрута Индия-Ближний Восток.

Ранее издание The Times of Israel сообщало, что на территории Израиля продолжились активные боевые действия , а обстановка вблизи сектора Газа осталась напряженной. Некоторые боевики проникли в страну в момент нападения 7 октября , другие пересекли границу в течение последних двух дней.

В ночь на 9 октября около 70 человек проникли в Беэри. Подразделения ЦАХАЛа уничтожили большинство из них, однако некоторые спрятались в домах местных жителей.