Эскалация конфликта в Израиле может привести к росту цен на нефть

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Масштабного взлета стоимости нефти пока не ожидается, так как нет угрозы поставкам. Однако ключевой фактор в сложившейся ситуации - это позиция Ирана, спонсора палестинской группировки ХАМАС и крупного нефтедобытчика.

Возможный удар Израиля по Ирану разожжет опасения вокруг Ормузского пролива, который иранская сторона уже грозилась перекрыть. Помимо прочего, США могут ввести новые санкции против нефти из Ирана.

«Нефтяной сценарий» возможен, если израильско-палестинский конфликт распространится на Иран, заявил эксперт Боб Макналли. Однако пока это маловероятно. При этом напряженность возрастает из-за квот ОПЕК.

Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа утром 7 октября. По территории страны выпустили тысячи снарядов. Государство официально объявило войну с ХАМАС.