Эсэсовец Хунка пожаловался на волну ненависти и решил уехать из Канады
Служивший в СС «Галичина» 98-летний Ярослав Хунка, после того как его встречали овациями в парламенте Канады, решил уехать из страны. О своих планах престарелый эсэсовец рассказал канадским журналистам, которым удалось до него дозвониться, написала «Фонтанка».
Хунка признался, что хотел бы тихо умереть в кругу семьи, но сейчас столкнулся с такой ненавистью, которую «невозможно представить». Из-за этого он решил уехать к друзьям в Южную Америку.
Эсэсовца пригласили в парламент Канады во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского и его жены. Хунка присутствовал на заседании по просьбе спикера палаты общин Энтони Рота.
Его назвали «украино-канадским ветераном Второй мировой войны». Парламент встречал его бурными аплодисментами. Рукоплескал Хунке и премьер Канады Джастин Трюдо.
Позже Рота извинился за случившееся. Трюдо также принес извинения и заявил, что этим инцидентом воспользовалась «российская пропаганда».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что Канаде следовало бы вынести урок из этой позорной ситуации.
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