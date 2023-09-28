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Хунка признался, что хотел бы тихо умереть в кругу семьи, но сейчас столкнулся с такой ненавистью, которую «невозможно представить». Из-за этого он решил уехать к друзьям в Южную Америку.

Эсэсовца пригласили в парламент Канады во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского и его жены. Хунка присутствовал на заседании по просьбе спикера палаты общин Энтони Рота.

Его назвали «украино-канадским ветераном Второй мировой войны». Парламент встречал его бурными аплодисментами. Рукоплескал Хунке и премьер Канады Джастин Трюдо.

Позже Рота извинился за случившееся. Трюдо также принес извинения и заявил, что этим инцидентом воспользовалась «российская пропаганда».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что Канаде следовало бы вынести урок из этой позорной ситуации.

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