Еще одного высокопоставленного командира ХАМАС ликвидировали в Газе
Израильские военные уничтожили в секторе Газа одного из высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС Билала Аль-Кедру. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Согласно разведывательной информации Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, истребители ЦАХАЛ ликвидировали Билала Аль-Кедру в секторе Газа», - указали военные.
В ведомстве подчеркнули, что Аль-Кедра был одним из руководителей атаки боевиков ХАМАС на приграничный кибуц Нирим.
«Силы ЦАХАЛ нанесли удары по наблюдательным постам ХАМАС, пунктам запуска противотанковых ракет, пусковым установкам и оперативным командным центрам в Хан-Юнисе, Джабалии и Зайтуне», - добавили в пресс-службе.
В субботу, 14 октября, израильская сторона сообщала об уничтожении командира одной из рот ХАМАС Али Кади, который возглавил нападение боевиков на приграничные города.