Еще одного высокопоставленного члена ХАМАС ликвидировали

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Уточняется, что Армия обороны Израиля в ночь на 12 октября поразила элитное подразделение «Нухба», которое является частью ХАМАС. Также ЦАХАЛ нанес удар по командным центрам, где планировалось нападение на Израиль 7 октября.

«Самолеты ВВС Армии обороны Израиля нанесли удар по Мухаммаду Абу Шамалу, который отвечал за военно-морские силы террористов ХАМАС», - добавили в пресс-службе.

Дом боевика был фактически складом для хранения оружия, которое представители ХАМАС использовали «для террора против Израиля».

Ранее на этой неделе появилась информация о том, что лидер ХАМАС Яхья Синвар мертв. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Армия обороны Израиля убила еще одного высокопоставленного боевика палестинского движения ХАМАС - Мухаммада Абу Шамала. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.