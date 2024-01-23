Еще одно землетрясение произошло в Казахстане

«Эпицентр землетрясения расположен в 256 километрах на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая», - передали в СОМЭ.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. За несколько часов до этого землетрясение с такой же силой произошло в 254 километрах на юго-восток от города.

Ранним утром и накануне сеть сейсмических станций зафиксировала еще около 10 землетрясений в Казахстане. Некоторые из них были слабыми, поэтому жители не ощутили подземных толчков.

Ранее сейсмологи предупреждали жителей Казахстана о возможной серии землетрясений. Люди в Алма-Ате начали покидать дома , город встал в пробках, а на заправках образовались очереди.