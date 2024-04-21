21 апреля 2024, 08:04

Еще одно землетрясение произошло на Тайване

Unsplash
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Землетрясение магнитудой 5 случилось у восточного побережья Тайваня — в районе уезда Хуалянь. Об этом сообщил китайский сейсмологический центр.

Очаг подземных толчков находился на глубине 20 километров. Землетрясение произошло примерно в 10:40 по местному времени (05:40 по московскому).

Информация о возможных жертвах и разрушениях не публиковалась.

При этом Европейско-средиземноморский сейсмологический центр обнародовал данные о том, что на Тайване в том же районе зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 и их очаг залегал на глубине 10 километров.

В начале апреля на острове произошло мощнейшее землетрясение за последние 25 лет. Сейсмическая активность регистрировалась в уезде Хуалянь, сила подземных толчков достигала 7,7 балла. Из-за землетрясения начались оползни и отключения электроэнергии. Погибли по крайней мере четверо местных жителей, 97 человек пострадали. Среди получивших травмы были туристы.

Землетрясение магнитудой 5 случилось у восточного побережья Тайваня - в районе уезда Хуалянь. Об этом сообщил китайский сейсмологический центр.

Землетрясения Китай Тайвань
21 апреля 2024, 08:32
Власти стран ЕС отказались от конфискации замороженных российских активов
РИА «Новости»
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Власти стран Евросоюза отказались конфисковывать замороженные российские суверенные активы. Правительства опасаются, что после этого инвесторы потеряют доверие к евро, а Россия прибегнет к ответным мерам, сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, европейские политики недовольны тем, что Соединенные Штаты намерены перейти к рискованным действиям , так как большая часть активов размещена в Европе. По этой причине именно ее, вероятно, и коснется ответ России в первую очередь.

Президент Европейского Центробанка Кристин Лагард ранее заявила, что изъятие замороженных российских активов и использование их для поддержки Украины нарушает международное право. По ее словам, необходимо с осторожностью рассматривать вопрос об аресте активов, так как это может привести к серьезным последствиям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что США придется ответить за конфискацию активов РФ.

Евро Европа Россия Евросоюз
21 апреля 2024, 07:33
США решили пригрозить Китаю санкциями за поддержку России — СМИ
Unsplash
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай, вероятно, намерен пригрозить стране санкциями за то, что она якобы поддерживает оборонно-промышленный комплекс России. Об этом написала газета Financial Times, сославшись на собственные источники.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай, вероятно, намерен пригрозить стране санкциями за то, что она якобы поддерживает оборонно-промышленный комплекс России. Об этом написала газета Financial Times , сославшись на собственные источники.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредит Китай, что Соединенные Штаты предпримут карательные меры, если он не прекратит отправлять России технологии, связанные с оружием», - отмечается в публикации.

Собеседники газеты отметили, что это предупреждение США Китаю станет самым определенным из всех сделанных до сих пор. Журналисты добавили, что Блинкен «не планирует раскрывать», какими именно будут ограничения, однако источники предположили, что санкции распространятся, в частности, на финансовые институты КНР.

Несколько дней назад госсекретарь США встретился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Обсуждались совместные усилия двух стран по оперативному получению Украиной систем противовоздушной обороны Patriot и ракет для них.

США Санкции Россия Китай
21 апреля 2024, 05:57
Семья Варданяна рассказала о первом звонке за несколько недель
РИА «Новости»
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Одному из экс-лидеров армян Нагорного Карабаха Рубену Варданяну, которого задержали силы Азербайджана, впервые за несколько недель позволили сделать звонок близким. Об этом сообщило РБК, сославшись на заявление его семьи.

Одному из экс-лидеров армян Нагорного Карабаха Рубену Варданяну, которого задержали силы Азербайджана, впервые за несколько недель позволили сделать звонок близким. Об этом сообщило РБК , сославшись на заявление его семьи.

Во время разговора Варданян заявил, что все время находился в «в полной изоляции». Родные беспокоятся о состоянии его здоровья, которое может ухудшиться.

«Насколько нам известно, ему измеряют только артериальное давление и больше ничего, и мы все больше опасаемся, что состояние его здоровья ухудшается», - заявили родственники заключенного.

Как сообщили журналисты, Варданян объявил голодовку, требуя освободить заключенных Армении, включая себя.

Ранее в Ереване вооруженные гранатами мужчины напали на полицейское отделение. Спецназ Службы национальной безопасности Армении обезвредил одного из трех нападавших, его задержали. Переговоры со злоумышленником вели начальник полиции Армении Арам Ованнисян и глава криминальной полиции Вардан Варданян.

Заключенные Армения Семья Мужчины Переговоры Полиция
21 апреля 2024, 05:38
Два военных вертолета потерпели крушение в Японии
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Один человек погиб и семеро без вести пропали после крушения двух военных вертолетов в Японии. Об этом заявил министр обороны страны Минору Кихара, его слова передало агентство «Киодо».

«Невозможно жалко», - прокомментировал он смерть одного из членов экипажа.

Других семерых человек пока не нашли. По словам министра, возможной причиной аварии стало столкновение двух воздушных средств.

В ноябре прошлого года стало известно, что конвертоплан Osprey Военно-морских сил США упал в районе префектуры Каносима в Японии. Летательный аппарат затонул в море рядом с островами Якусима. К месту происшествия оперативно отправили патрульные катера и самолеты. На борту конвертоплана находились восемь человек.

Еще один американский военный самолет потерпел крушение в восточной части Средиземного моря. Как заявило командование USEUCOM, происшествие не связано с действиями других государств.

Вертолеты Военные Япония

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