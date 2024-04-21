Еще одно землетрясение произошло на Тайване

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Очаг подземных толчков находился на глубине 20 километров. Землетрясение произошло примерно в 10:40 по местному времени (05:40 по московскому).

Информация о возможных жертвах и разрушениях не публиковалась.

При этом Европейско-средиземноморский сейсмологический центр обнародовал данные о том, что на Тайване в том же районе зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 и их очаг залегал на глубине 10 километров.

В начале апреля на острове произошло мощнейшее землетрясение за последние 25 лет. Сейсмическая активность регистрировалась в уезде Хуалянь, сила подземных толчков достигала 7,7 балла. Из-за землетрясения начались оползни и отключения электроэнергии. Погибли по крайней мере четверо местных жителей, 97 человек пострадали. Среди получивших травмы были туристы.

Землетрясение магнитудой 5 случилось у восточного побережья Тайваня - в районе уезда Хуалянь. Об этом сообщил китайский сейсмологический центр.