16 июля 2024, 17:56

«Еще одно унижение Германии». Лавров — о размещении американских ракет в ФРГ

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Размещение в Германии американских дальнобойных ракет стало унижением для страны. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН. Его слова привело РИА «Новости».

«Сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США», - подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что такая мера, принятая правительством Германии, может привести к новой холодной войне.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал это решение серьезной ошибкой. Он добавил, что подобные планы напрямую угрожают международной безопасности.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала жесткий ответ на подобное действие Германии. Она напомнила, что ФРГ по соглашениям, заключенным после Второй мировой войны, не имеет права на подобное.

Германия США Ракеты Сергей Лавров Россия
16 июля 2024, 18:14
Эстонцев решили обложить временным налогом на оборону
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Власти Эстонии введут обременительный налог на оборону, его будут взаимать как минимум до 2027 года. Об этом сообщил глава парламентской партии «Ээсти-200» и исполняющий обязанности министра иностранных дел Маргус Цахкна, его слова привела телерадиокомпания ERR.

«Трудные решения в формировании государственного бюджета находятся в центре внимания. Налог на оборону станет новым серьезным бременем для общества», - сказал он.

Цахкна добавил, что налог введут на временной основе, вероятнее всего, до марта 2027 года. Тогда состоятся очередные парламентские выборы в прибалтийской стране.

Ранее стало известно, что эстонская армия разместит порядка 600 бункеров в приграничных районах. Бетонные камеры зароют в землю и накроют специальным куполом. Также в оборонительные сооружения войдут колючая проволока, мины и «зубы дракона». Примерная стоимость работ составит около 60 миллионов евро.

Налоги Эстония
16 июля 2024, 15:31
Трамп рассказал, как на него повлияло покушение
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Бывший президент США Дональд Трамп признался, что думает о пережитом покушении, хотя такие мысли ему не нравятся. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу ABC News.

«Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, [покушение] повлияло [на меня]», - подчеркнул он.

Публичное выступление Трампа на митинге в Пенсильвании 13 июля пришлось прервать из-за начавшейся стрельбы. На кадрах с места происшествия, которые появились в Сети, экс-президента с окровавленным ухом увела охрана. Позже Трамп отметил, что из-за полученного ранения потерял много крови.

Подозреваемого в покушении на политика ликвидировали. Им оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс. Ему удалось спрятаться на крыше производственного здания, которое находилось примерно в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. В нем же находились снайперы полиции.

Во время стрельбы один из зрителей погиб, два человека получили критические ранения.

США Стрельба Дональд Трамп Митинги Полиция Покушение на Дональда Трампа
16 июля 2024, 14:11
Закон о выдворении беженцев на границе с Россией одобрили в Финляндии
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент Финляндии Александер Стубб подписал законопроект об ограничении приема беженцев и выдворении их на границе с Россией. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии финского лидера.

«Во вторник я утвердил этот законопроект», - заявил Стубб.

На прошлой неделе парламент республики одобрил законопроект «О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией» во втором чтении. Документ подразумевает выдворение беженцев, при этом власти страны отмечали, что такая мера поможет в будущем открыть пункты пересечения на границе с Россией.

После подписания Стуббом закон вступит в силу с 22 июля и будет действовать в течение года.

По документу, Финляндия ужесточит требования для просителей убежища. Республика не будет выдавать вид на жительство для иностранцев, которые подали ложную информацию, а также тем, кто незаконно находился на территории страны.

Финляндия Законы
16 июля 2024, 13:15
«Позиция России находит отклик». Зачем Лавров приехал на заседание Совбеза ООН
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые состоятся 16–17 июля. Зачем министру потребовался этот визит, в комментарии 360.ru рассказал политолог Петр Колчин.

По мнению политолога, Россия продвигает идею равноправной и неделимой системы безопасности в международном пространстве. Этот подход противоречит западным нарративам, по которым страны НАТО добиваются своих целей через дестабилизацию в мире.

«Конечно, те идеи и смыслы, которые несет Россия мировому сообществу, находят отклик у миллиардов людей из стран глобального большинства», - отметил Колчин.

Он назвал идею неделимой системы безопасности одной из главных целей российской дипломатии, созвучной тем, что установил президент Владимир Путин на совещании с МИД.

Колчин напомнил, что Россия выступает за исполнение решений ООН по сосуществованию Израиля с Палестиной и готова помочь в урегулировании конфликта.

«Такая миротворческая позиция России находит отклик у стран арабского мира, в то время как авторитет Запада планомерно разрушается на Ближнем Востоке из-за однобокой поддержки Израиля и его очевидных военных преступлений», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Он добавил, что в рамках ООН Россия имеет огромный авторитет и может задавать тренды глобального уровня.

«Это авторитетная и важная площадка, за которой следят, которая имеет свой вес», - заявил политолог.

Он подытожил, что участие в ее заседаниях укрепляет влияние России на международной арене и открывает возможности для сотрудничества и развития нового миропорядка.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал попытки Украины надавить на Совет безопасности организации.

Нью-Йорк Сергей Лавров Международные отношения Россия ООН

Новости по теме