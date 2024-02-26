26 февраля 2024, 01:53

Еще одна женщина обвинила Депардье в домогательствах

РИА «Новости»
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Актера Жерара Депардье снова обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило Французское информационное агентство (AFP).

Обвинения выдвинула художник-постановщик, которая участвовала в съемках фильма 2021 года вместе с артистом.

«Художник-постановщик подала иск против легенды французского кино Жерара Депардье за предполагаемое сексуальное насилие во время съемок фильма 2021 года», - сказано в сообщении.

По словам женщины, она пожаловалась в прокуратуру Парижа. При этом полицейские не смогли подтвердить факт подачи жалобы, а адвокаты актера не прокомментировали ситуацию.

Еще об одной жалобе против Депардье стало известно 16 февраля. По предварительным данным, его бывшая ассистентка обвинила артиста в домогательствах. По ее словам, артист приставал к ней во время съемок фильма в 2014 году.

Домогательства Кино Женщины Франция Актеры
26 февраля 2024, 02:41
Оппозиционеры в Венгрии на митинге потребовали прямых выборов президента
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Оппозиционеры в Венгрии вышли на митинг перед парламентским зданием, требуя проведения прямых выборов президента в стране. Об этом сообщило РИА «Новости».

В акции приняли участие до тысячи манифестантов. На сцену, установленную перед зданием парламента, вышли представители оппозиционных партий «Демократическая коалиция», Párbeszéd, Momentum и Венгерской социалистической партии, а также мэр Будапешта Гергей Карачонь. Все они выступали перед толпой.

Через час после начала акции протеста начался дождь, поэтому некоторые начали уходить с площади. Оставшиеся держали плакаты с логотипами оппозиционных партий и лозунгами с критикой венгерского правительства. Представители партий осуществили сбор подписей за проведение выборов в стране.

Скандал в Венгрии начался в начале февраля, когда стало известно, что лидер государства Каталин Новак в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании экс-директора детского дома, участвовавшего в сокрытии преступлений директора-педофила.

После этого оппозиция призвала Новак покинуть пост, уже 10 февраля она сообщила о своей отставке. Потом на заседании парламента наметили выборы нового главы государства, на его пост правящая фракция «Фидес» выдвинула председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока.

Ранее экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга отказалась от депутатского мандата. Она отметила, что подписала помилование замешанному в педофилии человеку в прошлом году, призналась в своей ошибке и заявила об уходе из политики.

Венгрия Митинги Выборы
26 февраля 2024, 01:54
Россияне побили рекорд по заявкам на предоставление убежища в Южной Корее в 2023 году
РИА «Новости»
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Почти 5,8 тысячи россиян попросили политическое убежище в Южной Корее в 2023 году. Об этом сообщила иммиграционная служба страны.

В отчете ведомство указало, что за предоставлением убежища обратились 5750 граждан России. Согласно статистическим данным, это в пять раз больше, чем в 2022 году.

Россияне возглавил список просителей убежища. Всего перебраться в Южную Корею выразило желание 18 838 человек из разных стран, включая Казахстан, Китай, Малайзию и Индию.

Ранее сообщалось, что представители защиты россиянина Игоря Чуркина, которого задержали по просьбе Украины в Аргентине, подали прошение о предоставлении ему политического убежища. Мужчину теперь ждет суда по вопросу его вероятной выдачи украинской стороне.

Рекорды Россия Южная Корея
26 февраля 2024, 00:46
Молдаване попросили пересмотреть закон об исключении русского языка
РИА «Новости»
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Общественные организации Молдавии опубликовали на сайте «Посольство Прав Человека» обращение к правительству с просьбой отправить на доработку законопроект, по которому законы из «Официального монитора» перестанут переводить на русский язык. Авторы проекта аргументировали это экономией средств на перевод.

Инициаторами обращения стали правозащитники, гражданские активисты, представители национальных меньшинств. Они указали, что власти Молдавии ограничили более 500 тысячам граждан доступ к опубликованным законодательным актам.

«Мы призываем: Майю Санду, президента Республики Молдова, направить парламенту законодательную инициативу по доработке», - сказано в обращении.

Общественники выразили недоумение пояснением к решению исключить русский язык. Авторы законопроекта указали, что отказ от перевода сэкономит 3,9 тысячи долларов.

Молдавия призвала Россию не открывать в Приднестровье избирательные участки на выборах президента. В противном случае Кишинев пригрозил «что-то предпринять».

Русский язык Законы Молдавия Россия
26 февраля 2024, 00:09
Белорусская оппозиция призвала игнорировать выборы
РИА «Новости»
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Оппозиция Белоруссии из-за рубежа попыталась призвать население республики бойкотировать единый день голосования на выборах депутатов в нижнюю палату парламента и местные советы. Об этом сообщил государственный телеканал СТВ.

По данным СМИ, покинувшим Белоруссию оппозиционерам не удалось сбить людей с электорального пути, хотя беглецы прилагали для этого максимум усилий.

«Буквально накануне запустили на больших экранах своего рода обращение, где призывали, конечно, игнорировать выборы», - рассказала ведущая телеканала.

Однако эффект оказался обратным. Даже те, кто не собирался голосовать, пришли на избирательные участки.

Госдепартамент Соединенных Штатов счел выборы в Белоруссии фиктивными. Голосование якобы проходило «без демократических процедур» и «в атмосфере страха».

Единый день голосования состоялся в Белоруссии 25 февраля. По его итогам изберут 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента.

Белоруссия Оппозиция Выборы в Белоруссии Выборы

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