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«Новый дипломатический шаг страны отражает ее стремление развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире», - заявили авторы материала.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что страна может стать процветающей, сильной, престижной и эффективной, если улучшит свои отношения с Востоком и Западом.

В октябре в Казани пройдет саммит БРИКС. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит мероприятие , сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Всего в саммите планируют поучаствовать около 30 делегаций. Столицу Татарстана для проведения мероприятия выбрали не случайно - в Казани есть все необходимое , чтобы организовать встречу мировых лидеров на достойном уровне, заявил помощник президента Юрий Ушаков.