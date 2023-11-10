10 ноября 2023, 00:46

Еще 16 видеосервисов с российскими фильмами запретили на Украине

Unsplash
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил еще 16 видеосервисов, сообщил Life. Эти ресурсы предоставляют доступ к российским телеканалам и фильмам.

На заседании 9 ноября Национальный совет пополнил список запрещенных в стране аудиовизуальных медиасервисов еще 16 названиями. В их числе оказались «Амедиатека», «Баскино», «Киноточка», Filmix, платформы Kion, HD REZKA и KINOGO, а также несколько сервисов онлайн-телевидения: «Лайм HD TV», «Триколор Кино и ТВ», «Смотрешка» и другие.

«По результатам мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что они не соответствуют требованиям раздела ХІ Закона Украины „О медиа“ и не могут транслироваться на Украине», - сообщили на сайте медиарегулятора.

Причиной запрета Национальный совет назвал предоставление этими платформами доступа к контенту, созданному в России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России и Белоруссии.

Фильмы Украина Телевидение
10 ноября 2023, 01:04
Байден не справился с подаренной футболкой и пошутил над тем, что часто падает
Скриншот видео
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Президент США Джо Байден не смог самостоятельно надеть футболку, которую ему подарили на мероприятии автомобильного профсоюза в Иллинойсе. Видео с этим моментом опубликовало РИА «Новости».

Перед выступлением на мероприятии автомобильного профсоюза в Иллинойсе Джо Байдену подарили красную футболку. Американский президент попытался надеть ее поверх рубашки, но самостоятельно с этой задачей не справился - ему помог ранее выступивший спикер.

Во время выступления американского президента в зале раздался звук падения.

«Хочу, чтобы журналисты знали: это был не я», - пошутил американский президент, кадры падений которого часто облетают мировые СМИ.

Так, в октябре он споткнулся и чуть не упал , поднимаясь на сцену в Филадельфии. В сентябре чуть не рухнул, спускаясь по трапу самолета. А в июне упал и не смог самостоятельно встать на сцене после выступления перед выпускниками академии ВВС США.

США Выборы президента США Джо Байден
09 ноября 2023, 23:28
Более 295 медработников погибли в Секторе Газа
РИА «Новости»
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Как минимум 295 медицинских работников стали жертвами войны в Секторе Газа с 7 октября. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

Обстрелы вывели из строя 51 машину скорой помощи. Минздрав Газы призвал ООН принять меры по «выполнению резолюций, касающихся защиты медперсонала». Он снова заявил о необходимости немедленной организации гуманитарного коридора для вывоза раненых и доставки в сектор медикаментов и топлива.

Война на Ближнем Востоке вспыхнула после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Ответом Израиля стала полная блокада Газы и нанесение ударов по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в конце октября сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы военной операции в Секторе Газа.

В результате эскалации израильско-палестинского конфликта с 7 октября число погибших в Газе превысило 10,8 тысячи.

Конфликт Израиля и Палестины
09 ноября 2023, 22:54
Украинцев предупредили о высокой цене за принятый Радой бюджет страны
РИА «Новости»
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Верховная рада Украины приняла бюджет страны на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (свыше 43 миллиардов долларов). Если кабмину не удастся договориться с партнерами о покрытии расходов, расплачиваться в итоге придется украинцам. Об этом в эфире местного телеканала «Рада» заявила председатель комитета по вопросам бюджета парламента республики Роксолана Пидласа.

Она подчеркнула, что все доходы на Украине направляют на потребности обороны. Партнеры страны не позволяют за собственные средства финансировать ни зарплаты военным, ни закупать военную технику.

«Поэтому что заработали - отправили на оборону, а остальные расходы - выплата пенсий, зарплат учителям, врачам поступают в плоскость бюджета. Если кабмин не договорится о том, чтобы его покрыть с помощью партнеров, мы должны будем сокращать эти расходы», - пояснила Пидласа.

При таком раскладе, добавила парламентарий, удар придется на гуманитарную сферу - например, учебные заведения ощутят нехватку учебников, а больницы - оборудования.

«Поэтому это будет не то что неприятно, это будет стоить человеческих жизней», - обратила внимание глава профильного комитета.

МВФ, по ее словам, уже подтвердил Украине выделение 5,4 миллиарда долларов. Правда, в случае выполнения всех поставленных условий. Предварительно согласились выделить средства правительства Канады и Японии: они хотят предоставить порядка трех миллиардов долларов.

В США, по данным USAID, бюджетных средств для поддержки украинских властей, уже нет. Поэтому и поток гуманитарной помощи от американцев может скоро иссякнуть.

Верховная рада Украина
09 ноября 2023, 22:32
Покаяние означает расплату. Польша стребует с Украины за вступление в ЕС по полной
РИА «Новости»
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На пути в Евросоюз Украину ждет множество препятствий. Но самым опасным среди них — в первую очередь, из-за вероятных последствий — станет требование Польши эксгумировать жертв Волынской резни. Если киевский режим на это согласится, то фактически признается в геноциде поляков, пояснил Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Еще один важный вопрос - «покаяться» всегда идет в комплекте с «платить». А поляки очень любят, когда им платят, и с голов украинцев в этом плане не слезут. Счет выставят такой, что мало не покажется: украинцы должны будут несколько поколений пахать только на то, чтобы поляки их простили.

Хотя… Поляки могут взять и землей. В принципе, может, они к этому делу и ведут. Проблема только в том, что к тому времени проевропейская Украина и будет представлять из себя только два региона - Волынь и Галицию. И тогда пропадает сам смысл существования независимой Украины.

Впрочем, его нет и сейчас. И, вполне возможно, скоро уже никакой Украины, бодро идущей в Европу, уже и не будет. Может, поляки тогда и обидятся, но ничего, как-нибудь переживут.

На пути в Евросоюз Украину ждет множество препятствий. Но самым опасным среди них - в первую очередь, из-за вероятных последствий - станет требование Польши эксгумировать жертв Волынской резни. Если киевский режим на это согласится, то фактически признается в геноциде поляков, пояснил Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - его прямая речь.

Начнем с того, что Польша непременно потребует от Украины покаяния. И не простого, а масштабного, которое будет включать в себя и осуждение тех, кто этот геноцид осуществлял.

А все эти милые люди ныне являются национальными героями Украины, внесены в пантеон, их именами называют улицы и им ставят памятники. Да и вся украинская идеология построена на «творческом» наследии этих самых упырей, и покаяние для Украины будет означать фактически потерю ею современной идентичности.

Среди множества подводных камней, которые находятся на пути Украины в Евросоюз, один из самых опасных - требование Польши об эксгумации жертв Волынской резни. Вроде бы не очень большое, но чрезвычайно болезненное для Украины. Особенно, в своих последствиях.

Международные отношения Евросоюз Украина Польша

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