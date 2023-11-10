Еще 16 видеосервисов с российскими фильмами запретили на Украине

На заседании 9 ноября Национальный совет пополнил список запрещенных в стране аудиовизуальных медиасервисов еще 16 названиями. В их числе оказались «Амедиатека», «Баскино», «Киноточка», Filmix, платформы Kion, HD REZKA и KINOGO, а также несколько сервисов онлайн-телевидения: «Лайм HD TV», «Триколор Кино и ТВ», «Смотрешка» и другие.

«По результатам мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что они не соответствуют требованиям раздела ХІ Закона Украины „О медиа“ и не могут транслироваться на Украине», - сообщили на сайте медиарегулятора.

Причиной запрета Национальный совет назвал предоставление этими платформами доступа к контенту, созданному в России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России и Белоруссии.