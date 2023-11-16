Еще 120 россиян эвакуируют из сектора Газа

Третья группа эвакуированных уже выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира. Скоро россияне вылетят в Москву. МЧС поделилось кадрами из оперштаба.

Утром стало известно, что заявки на эвакуацию подали еще 150 россиян. Операция началась 12 ноября, ее организовали МЧС вместе с дипломатами. Из сектора Газа вывезли более 300 человек. Только 15 ноября из палестинского анклава выбрались свыше 100 россиян. Людям помогают оформлять документы, при необходимости оказывают медицинскую и психологическую поддержку.

Те, кому удалось выехать, рассказывают, что вынуждены были жить в зданиях школ и больниц , мириться с отсутствием электричества, им негде было мыться.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов понадеялся на то, что эвакуацию удастся завершить в ближайшие два-три дня. По его словам, всех, кто хочет выехать из сектора Газа, уже внесли в список.