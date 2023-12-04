04 декабря 2023, 20:11

Еще 120 эвакуированных из сектора Газа россиян вылетели в Москву

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Работа по эвакуации россиян и их родственников из сектора Газа продолжается. В понедельник, 4 декабря, спасатели вывезли из анклава более 120 человек. Пресс-служба МЧС России показала кадры работу сотрудников ведомства в аэропорту Каира.

Работа по эвакуации россиян и их родственников из сектора Газа продолжается. В понедельник, 4 декабря, спасатели вывезли из анклава более 120 человек.

Пресс-служба МЧС России показала кадры работу сотрудников ведомства в аэропорту Каира.

«Мы здесь с вами потому, что наша душа и сердце вместе с вами. И мы здесь будем до последнего и сделаем все, что возможно», - обратился к эвакуированным один из российских спасателей.

По данным МЧС, спецборт с эвакуированными из сектора Газа 120 россиянами и членами их семей вылетел в Москву.

Накануне пункт пропуска КПП «Рафах», пересекли более 130 граждан России и их родственники. Людей доставили в оперативный штаб МЧС России, находящийся в Египте. Там россиянам и их семьям помогали психологи и врачи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти не оставят без помощи ни одного гражданина в секторе Газа. Она отметила, что эвакуационные мероприятия не завершили, работа по вывозу россиян из палестинского анклава продолжается.

Израиль МЧС РФ Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
04 декабря 2023, 21:09
«Документы уже готовы». План бегства Зеленского в США слили в Сеть
flickr.com
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Сотрудник американской секретной службы рассказал о планах бегства Зеленского с Украины в США весной 2024 года. Видео с такой информацией появилось на Youtube 28 ноября 2023 года.

Автор ролика представился сотрудником отдела охранных операций секретной службы США. По его словам, американское правительство разработало план по защите семьи Зеленского. На эту операцию планируется затратить огромное количество средств.

Автор видео уточнил, что Зеленскому и его семье предоставят дом во Флориде за 20 миллионов долларов, а также американское гражданство. Якобы документы уже подготовлены. Сотрудники секретной службы должны будут охранять семью украинского президента.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten о том, падение популярности Зеленского - следствие его ошибок.

США Владимир Зеленский Украина
04 декабря 2023, 19:18
Шесть нуждающихся в продовольствии стран Африки получают зерно из России — Путин
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин рассказал о помощи, которую оказывает Россия нуждающимся в продовольствии странам Африки. По его словам, страна направляет зерно шести государствам.

«Кстати, хочу сказать, в шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии», - сообщил Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Некоторые суда, по словам президента, уже разгружают, другие сейчас в море, часть судов загружают в российских портах.

В конце ноября Путин, выступая на внеочередном саммите G20, подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства в продовольственной сфере, продолжая оставаться на позиции одного из крупнейших экспортеров в мире.

Отдельно он отметил состояние турбулентности на многих мировых рынках и обострение проблем в энергетическом и финансовом секторах.

«Огромный стресс мировой экономики стал следствием непродуманной политики отдельных стран. Но эти действия оправдывали в том числе борьбой с последствия пандемии», - указал глава государства.

Африка Россия Владимир Путин
04 декабря 2023, 18:43
Путин заявил о неминуемом росте активности России в мировых делах
РИА «Новости»
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Россия в будущем увеличит свою активность в мировых делах. Об этом на церемонии вручения верительных грамот иностранных дипломатов заявил президент страны Владимир Путин.

«Рассчитывает, что все международные партнеры в отношениях с нами продолжат придерживаться принципа взаимного учета интересов и равноправия. Как бы кто не хотел, наша активность в мировых делах продолжит нарастать», - сказал он.

Путин отметил, что в 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций.

«У нас нет предвзятых и враждебных намерений. Мы проводили и проводим независимый внешнеполитический курс. Мы открыты к партнерству со всеми странами и неприемлем блоковую конфронтацию, а также любые шаги, идущие вразрез с уставом ООН», - добавил президент.

Ранее глава государства отметил, что мир находится в состоянии турбулентности в связи с переходом к многополярному устройству. По его словам, на этом фоне началось обострение ряда конфликтов, а давние противостояния вышли на новый уровень.

Международные отношения Россия Владимир Путин
04 декабря 2023, 16:30
Еврокомиссия сочла впечатляющей работу Украины для переговоров о вступлении в ЕС
Global Look Press
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Власти Украины проделали достаточную работу для запуска переговоров о вступлении страны в Европейский Союз. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро. Видео выступления опубликовали на сайте организации.

Пизонеро прокомментировала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал необоснованным приглашение Украины в состав Евросоюза «Мы придерживаемся нашего предложения и нашей рекомендации. Мы не считаем, что оно необоснованно. Украина проделала впечатляющую работу», - заявила она.

Представитель Еврокомиссии добавила, что окончательное решение в любом случае останется за руководителями стран ЕС, которое они примут на саммите в декабре.

С критикой инициативы ЕК премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). В своем заявлении он подчеркнул, что предложение по Украине плохо подготовлено и не имеет никаких аргументов. Поэтому из повестки предстоящей встречи руководителей европейских стран его нужно вычеркнуть.

Саммит лидеров стран Евросоюза пройдет с 14 по 15 декабря. Одной из тем встречи станет решение о запуске переговоров по вступлению Украины и Молдавии в состав блока.

С такой инициативой Еврокомиссия выступила в начале ноября. В своем заявлении авторы заявили, что обе страны выполнили все условия для запуска переговорного процесса.

Венгрия Еврокомиссия Евросоюз Украина

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