Еще 103 эвакуированных из сектора Газа россиянина доставили в Москву

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По данным МЧС, на родину вернулись 103 гражданина РФ, среди них 47 детей. Лайнер приземлился в Домодедово в 00:38 по московскому времени. С прибывшими россиянами работают медики и волонтеры.

Накануне самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в аэропорту Домодедово с 28 эвакуированными из сектора Газа гражданами России и их семьями. С начала гуманитарной миссии сотрудники МЧС перевезли свыше 600 россиян.

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак ранее заявил, что большая часть соотечественников уже выехала из сектора Газа.

По словам представителя Кремля Дмитрия Песков а, палестинский анклав покинули около половины находившихся там граждан России.