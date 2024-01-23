23 января 2024, 02:04

ЕС запланировал договориться по российским активам к середине февраля

РИА «Новости»
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Европейский союз намерен прийти к финальному договору по использованию доходов от замороженных российских активов до заседания глав МИД в середине февраля. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по результатам встречи европейских министров иностранных дел в Брюсселе, передало РИА «Новости».

«У нас есть предложение Еврокомиссии. И есть намерение всех стран достигнуть окончательной договоренности по использованию доходов от российских замороженных активов. Я надеюсь, что это удастся сделать до следующего заседания Совета МИД ЕС (19 февраля - прим. ред.)», - сказал Боррель.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия примет зеркальные меры , если западные страны конфискуют ее активы. По его словам, раньше времени анонсировать действия РФ не имеет смысла. Российская сторона не ждет от недружественных государств каких-нибудь шагов, указывающих на непонимание, насколько контрпродуктивно само обсуждение этой темы.

Еще 16 января стало известно, что ЕС начал техническую работу по использованию доходов от замороженных суверенных активов РФ в интересах Украины. Как отметил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, политики намерены быстро продвигаться в этом вопросе.

Еврокомиссия Доходы Россия Работа МИД РФ
23 января 2024, 01:03
«Война неизбежна». Медведев иронично ответил на заявление Госдепа об Аляске
РИА «Новости»
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после слов представителя американского Госдепа о том, что Аляску не вернут России назад, пошутил о неизбежности войны. Иронический ответ политик опубликовал в соцсети Х.

«По словам представителя Госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», - сказал он.

В конце публикации Медведев поставил смеющийся смайлик.

Ранее журналист на брифинге задал представителю Государственного департамента США вопрос, связанный с якобы подписанием президентом России Владимиром Путиным указа о «незаконности» продажи Аляски США. При этом репортер перепутал дату исторической сделки и назвал 1983 год вместо 1867-го.

Еще в конце декабря 2023 года в издании Military Watch Magazine заявили, что Россия способна ответить на территориальные претензии США в Арктике. По данным журналистов, российские войска имеют серьезную группировку сил в таких ключевых точках, как архипелаг Новая Земля и якутский порт Тикси.

США Госдеп США Россия
22 января 2024, 23:44
Представитель Госдепа ответил, сможет ли Россия получить Аляску назад
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Представитель государственного департамента США заявил, что Россия не получит Аляску назад. Слова политика передало РИА «Новости».

«Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США <…> Назад [президент РФ Владимир Путин Аляску] не получит», - заявил он.

Так представитель Госдепа ответил на вопрос журналиста о якобы подписании Путиным указа о том, что продажа Аляски была «незаконной». При этом репортер перепутал год, в который совершили сделку. Вместо верного 1967-го он назвал 1983 год.

Как отметили в агентстве, вопрос журналиста может быть связан с указом Путина о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости РФ, бывших СССР и Российской империи.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что появление российских и китайских кораблей у берегов Аляски во время учений сильно испугало руководство США. По его словам, это стало сигналом для американских властей.

США Госдеп США Россия
22 января 2024, 23:03
Жители Алма-Аты запаниковали из-за возможных повторных землетрясений
Global Look Press
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Сейсмологи предупредили о возможной серии землетрясений в Казахстане. Жители Алма-Аты покидают дома, город встал в пробках, а на заправках образовались очереди. О повторных подземных толчках сообщили в Центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

В Алма-Ате жителей призвали спуститься с верхних этажей и переместиться в безопасные места. В городе большие пробки, сообщил Telegram-канал Readovka.

В течение полутора часов после первого землетрясения узбекистанский Центр сейсмопрогностического мониторинга зафиксировал еще два подземных толчка магнитудой 5,7 и 5,8. Эпицентр по данным Центра располагался на глубине 15 километров.

Первое землетрясение магнитудой 7,0 произошло на границе Китая и Киргизии, в 862 километрах в юго-восточном направлении от Ташкента. Толчки почувствовали в Казахстане.

Казахстан Киргизия Землетрясения Китай Узбекистан
22 января 2024, 22:01
Мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло на границе Киргизии и Китая
РИА «Новости»
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Мощное землетрясение произошло в пограничной области Китая и Киргизии. Об этом сообщили в Центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

«Землетрясение зафиксировали в 23:08 (20:08 по московскому времени). Эпицентр располагался в пограничной области Китая и Киргизии», - сообщили в Центре.

По информации Центра, расстояние от эпицентра до Ташкента составило 862 километра в юго-восточном направлении. Эпицентр располагался на расстоянии 121 километра к западу от китайского уезда Аксу и 270 километров к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине девять километров.

Землетрясение почувствовали и в Казахстане. В Алма-Ате зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,7. Жители выбежали из домов, очевидцы сообщили о трещинах в зданиях.

Ранее ученые заявили, что в результате землетрясений на Земле может появиться новый континент. Индийская континентальная плита может расколоться на две части.

Казахстан Киргизия Землетрясения Китай

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