ЕС запланировал договориться по российским активам к середине февраля

«У нас есть предложение Еврокомиссии. И есть намерение всех стран достигнуть окончательной договоренности по использованию доходов от российских замороженных активов. Я надеюсь, что это удастся сделать до следующего заседания Совета МИД ЕС (19 февраля - прим. ред.)», - сказал Боррель.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия примет зеркальные меры , если западные страны конфискуют ее активы. По его словам, раньше времени анонсировать действия РФ не имеет смысла. Российская сторона не ждет от недружественных государств каких-нибудь шагов, указывающих на непонимание, насколько контрпродуктивно само обсуждение этой темы.

Еще 16 января стало известно, что ЕС начал техническую работу по использованию доходов от замороженных суверенных активов РФ в интересах Украины. Как отметил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, политики намерены быстро продвигаться в этом вопросе.