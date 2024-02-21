ЕС выведет основателя «Яндекса» из санкционного списка
Евросоюз намерен исключить из санкционного списка основателя и бывшего гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным источников издания, из черного списка ЕС после 15 марта уберут имена трех человек.
Кого еще выведут из-под действия ограничений, не уточнили.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предателями бизнесменов, которые в попытках вывести себя из-под санкций скатываются на антироссийские позиции.
По его словам, такие бизнесмены пытаются за «30 сребреников» вывести себя из-под ограничений. «Это предатели», - подчеркнул он.
В конце августа 2023 года Аркадий Волож обратился к властям ЕС с просьбой исключить его из санкционных списков.