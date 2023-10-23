ЕС уличили в попытке оттянуть мирные переговоры по Украине

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Он подчеркнул, что новое соглашение на рассмотрение министров иностранных дел вынес глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель.

В документе, помимо гарантий безопасности Украине, речь также идет о том, каким способом должны продолжаться бои, а также какие санкции ЕС готовит против России. Все это, не считая основного пункта о дополнительном выделении средств в размере 20 миллиардов евро на покупку оружия в ближайшие четыре года.

«Это огромная сумма, которую страны ЕС хотят потратить на дополнительные поставки вооружений на Украину», - указал Сийярто.

Министр добавил, что главным недостатком документа стало отсутствие предложений по достижению мира, а это значит, что Евросоюз готовится к продолжению противостояния с Россией.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил о получении девятого транша от евросоюза в размере 15 миллионов евро , предназначенного для поддержки экономики страны.

Рассмотренный министрами иностранных дел стран Евросоюза документ о предоставлении Украине 20 миллиардов евро на оружие в следующие четыре года направлен на продолжение боевых действий, а не на мирные договоренности. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто.