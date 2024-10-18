18 октября 2024, 03:55

ЕС собрался «защитить» пограничные с Россией страны

РИА «Новости»
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Руководство европейских стран обсуждает возможные меры для защиты граничащих с Россией и Белоруссией государств, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, речь идет о Финляндии, Польше и странах Прибалтики, сообщило РИА «Новости».

«Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», - отметила глава ЕК.

Ранее фон дер Ляйен обвинили в полном захвате власти в Евросоюзе. Журналисты Politico обратили внимание на то, что председатель Еврокомиссии избавилась от внутренних оппозиционных сил, на что потратила несколько месяцев.

Белоруссия Россия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
18 октября 2024, 00:37
Прием Грузии в ЕС фактически заблокировали
РИА «Новости»
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Саммит Европейского союза объявил о фактическом блокировании процесса приема Грузии в сообщество. Страну обвинили в нарушении европейских ценностей, сообщил ТАСС со ссылкой на итоговое заявление.

«Европейский совет выражает серьезную озабоченность относительно курса грузинского правительства», - говорится в документе.

Этот курс «подрывает» европейский путь Грузии. При этом в ЕС заявили о готовности поддерживать грузинский народ на этом пути, противопоставив население правительству. На саммите предупредили, что будут пристально следить за предстоящими парламентскими выборами в стране, которые должны быть «честными и свободными».

Для возвращения Грузии на путь в ЕС от государства потребовали «демократических» реформ.

Ранее Евросоюз приостановил встречи с грузинским руководством из-за «его недружественного отношения».

Грузия Евросоюз
18 октября 2024, 00:12
Последние минуты жизни главы ХАМАС попали на видео
Unsplash
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В Сети появилось видео, на котором запечатлели последние минуты жизни главы ХАМАС Яхьи Синвара. Ролик опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ.

Дрон ЦАХАЛ обнаружил раненого в доме, который частично получил разрушения после ракетной атаки в секторе Газа.

Согласно видео, глава палестинского движения пытался сбить беспилотник палкой, но не попал по аппарату. После этого снайпер ликвидировал Синвара.

Израильские военные сообщили о гибели главы ХАМАС 17 октября. Вместе с ним уничтожили еще двух человек.

Ранее Армия обороны Израиля ударила по больнице в секторе Газа в районе Дейр-эль-Балах. По данным ЦАХАЛ, там находился командный центр ХАМАС.

Израиль Видео Конфликт Израиля и Палестины
18 октября 2024, 00:00
Meta уволила более 20 человек за злоупотребление талонами на еду
Global Look Press
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Американская IT-корпорация Meta* уволила сотрудников за нецелевое использование выплат на питание. Об этом написала газета Financial Times.

Компания обеспечивает сотрудников штаб-квартиры в Кремниевой долине бесплатными купонами на еду. Некоторые сотрудники злоупотребляли системой и использовали 25-долларовые талоны для покупки патчей от прыщей, стирального порошка, бокалов для вина и других товаров для дома.

Издание The Verge написало, что увольнения коснулись сотрудников Instagram** и WhatsApp. Газета The Guardian сообщила, что под рестрикции попали 24 сотрудника, в том числе с зарпатой 400 тысяч долларов в год.

Ранее Meta* приняла решение навсегда удалить все аккаунты RT в Instagram** и Facebook**. Это действие невозможно отменить или обжаловать.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

** Принадлежат компании Meta, которая запрещена в России.

Еда WhatsApp Питание Instagram
17 октября 2024, 09:28
Везде мерещится рука Кремля. Посольство РФ посочувствовало доведенным до паранойи шведам
Unsplash
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Русофобская риторика властей Швеции и СМИ страны довела местных жителей до паранойи. Об этом заявили в Telegram-канале российского посольства в Швеции.

Диппредставительство отреагировало на публикацию издания Svenska Dagbladet о происшествии в коммуне Болльнес, где неизвестные проникли на водонапорную башню. По непонятной причине журналисты заподозрили в причастности к случившемуся Россию.

Сотрудники посольства в ответ подчеркнули, что Svenska Dagbladet попросту занимается распространением клеветы.

«Всем гражданам этой страны остается лишь посочувствовать: видимо, пропагандистские СМИ с подачи властей настолько промыли им мозги русофобской риторикой, что они превратились в параноиков, во всем усматривающих „руку Кремля“», - отметили в диппредставительстве.

Дипломаты обратились к жителям и властям Швеции с просьбой не проявлять неуважение к России.

Кремль Швеция Россия

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