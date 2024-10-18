ЕС собрался «защитить» пограничные с Россией страны
Руководство европейских стран обсуждает возможные меры для защиты граничащих с Россией и Белоруссией государств, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, речь идет о Финляндии, Польше и странах Прибалтики, сообщило РИА «Новости».
«Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», - отметила глава ЕК.
Ранее фон дер Ляйен обвинили в полном захвате власти в Евросоюзе. Журналисты Politico обратили внимание на то, что председатель Еврокомиссии избавилась от внутренних оппозиционных сил, на что потратила несколько месяцев.