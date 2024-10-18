ЕС собрался «защитить» пограничные с Россией страны

«Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», - отметила глава ЕК.

Ранее фон дер Ляйен обвинили в полном захвате власти в Евросоюзе. Журналисты Politico обратили внимание на то, что председатель Еврокомиссии избавилась от внутренних оппозиционных сил, на что потратила несколько месяцев.