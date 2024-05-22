22 мая 2024, 13:09

ЕС решил не переводить РФ доходы от ее замороженных активов после отмены санкций

РИА «Новости»
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Евросоюз не станет переводить России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций. Расширенное решение опубликовали в официальном журнале ЕС.

Совет ЕС постановил не относить российские доходы к суверенным активам, поэтому соответствующие нормы защиты к ним неприменимы.

В пресс-службе представительства РФ при ЕС решение Совета Евросоюза назвали воровством, предупредив, что у такого шага будут последствия непредсказуемого характера.

Днем ранее, 21 мая, в Еврокомиссии сообщили, что первые доходы от активов ЦБ РФ поступят на Украину в июле.

После начала СВО Евросоюз и страны «Большой семерки» заморозили порядка 280 миллиарда долларов активов российского Центробанка, большая часть которых находится в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Санкции Россия Евросоюз
22 мая 2024, 13:14
Песков раскритиковал решения ЕС о замороженных активах России
РИА «Новости»
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Решение Евросоюза по использованию доходов от российских активов является экспроприацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия продолжит оценивать последствия принятого Евросоюзом решения и ответа, который наилучшим образом будет соответствовать интересам страны, сообщило РИА «Новости». По словам Пескова, решение ЕС ни что иное как экспроприация.

Страны Евросоюза, как уточнил пресс-секретарь главы государства, осторожничают и видят потенциальную опасность последствий.

«Поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является ни чем иным, как экспроприацией», - добавил Песков.

Накануне совет Евросоюза решил направить 90% получаемых доходов от российских активов на помощь ВСУ. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал подобное решение картельным сговором.

Кремль Дмитрий Песков Россия Евросоюз
22 мая 2024, 13:07
Евросоюз утвердит в конце мая новый санкционный режим против России
РИА «Новости»
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Постоянные представители стран Евросоюза на последнем заседании согласовали новый режим антироссийских санкций. Министры рассмотрят его 27 мая.

Анонсированный верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем режим санкций обсудили на заседании постпредов 22 мая, сообщило РИА «Новости». Они одобрили ограничения.

«Да, постпреды согласовали решение, его утвердит Совет в понедельник», - сказал источник агентства.

Список физических и юридических лиц, которых затронут новые ограничения, опубликуют после заседания 27 мая. По информации агентства, им запретят поездки в ЕС и заблокируют активы.

Боррель заявлял, что ЕС может ввести отдельный режим санкций за нарушение прав человека в России. В апреле он сказал, что члены блока уже начали работать над ним. В свою очередь французский политик Флориан Филиппо призвал отменить ограничения и возобновить диалог.

Международные отношения Санкции Евросоюз Экономика
22 мая 2024, 12:47
Дюжина американских компаний подпала под санкции Китая за продажу оружия Тайваню
Global Look Press
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Власти Китая ввели санкции против 12 военно-промышленных компаний США и 10 их топ-менеджеров. Причиной стала в том числе продажа оружия Тайваню, заявили в МИД КНР.

Помимо этого, введение ограничений было обусловлено необходимостью ответной меры на санкции против предприятий Китая за сотрудничество с Россией, уточнило РИА «Новости».

«На протяжении определенного периода времени США игнорировали объективную и справедливую позицию Китая по украинскому кризису, а также его конструктивную роль», - обратили внимание в МИД КНР.

В ведомстве подчеркнули, что Соединенные Штаты без разбора вводили незаконные односторонние санкции против многих китайских предприятий, занимаясь, по сути, травлей.

Параллельно с этим США продолжают продавать оружие Тайваню , подчеркнули в министерстве, а это серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

С учетом этого КНР решила ввести контрмеры в отношении 12 военно-промышленных предприятий США и 10 их топ-менеджеров. Санкции вступают в силу 22 мая.

США Россия Китай Тайвань
22 мая 2024, 12:36
Володин прилетел в Иран на церемонию прощания с президентом Раиси
Global Look Press
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин 22 мая прилетел в Тегеран на церемонию прощания с президентом страны Эбрахимом Раиси. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

По поручению президента Владимира Путина Володин будет представлять страну на траурной церемонии прощания с Раиси, погибшим 19 мая.

В Иране объявили общенациональный траур. Вертолет, на борту которого находился политик вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками, потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Свой пост Раиси занимал с августа 2021 года.

Ранее лидер турецкой левой партии «Родина» Догу Перинчек не исключил, что падение воздушного судна могло быть диверсией. Вместе с тем он подчеркнул, что доверяет заявлениям иранского государства, назвавшего произошедшее несчастным случаем.

«Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство», - пояснил Перинчек.

Госдума РФ Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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