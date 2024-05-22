ЕС решил не переводить РФ доходы от ее замороженных активов после отмены санкций
Евросоюз не станет переводить России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций. Расширенное решение опубликовали в официальном журнале ЕС.
Совет ЕС постановил не относить российские доходы к суверенным активам, поэтому соответствующие нормы защиты к ним неприменимы.
В пресс-службе представительства РФ при ЕС решение Совета Евросоюза назвали воровством, предупредив, что у такого шага будут последствия непредсказуемого характера.
Днем ранее, 21 мая, в Еврокомиссии сообщили, что первые доходы от активов ЦБ РФ поступят на Украину в июле.
После начала СВО Евросоюз и страны «Большой семерки» заморозили порядка 280 миллиарда долларов активов российского Центробанка, большая часть которых находится в депозитарии Euroclear в Бельгии.