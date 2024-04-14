ЕС расширит санкции против Ирана после атаки на Израиль

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что необходимо сделать все возможное, чтобы остановить производство беспилотников и ракет в Исламской Республике.

«Совместно с лидерами стран G7 мы самым решительным образом осудили беспрецедентное нападение Ирана на Израиль <…> Мы рассмотрим дополнительные санкции против Ирана в тесной координации с нашими партнерами. В частности, по программам производства беспилотников и ракет», - заявила фон дер Ляйен.

Она выразила солидарность и поддержку Израилю и подчеркнула, что Евросоюз подтвердил свою приверженность к обеспечению безопасности страны.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран в рамках операции «Правдивое обещание» запустил в сторону Израиля большое количество беспилотников и ракет. Главными целями атаки назвали авиабазу Неватим возле города Беэр-Шева и информационный центр израильских войск на границей с Сирией. Руководитель Генштаба Ирана отчитался о поражении всех целей.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что 99% из 300 воздушных объектов поразили средства ПВО. Он признал, что несколько ракет упали около авиабазы, но это не сказалось на ее работе.