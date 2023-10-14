ЕС проведет экстренный саммит по Израилю 17 октября

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«Я намерен созвать экстренную встречу Европейского совета во вторник, 17 октября. Очень важно, чтобы Евросовет согласовал единую позицию в отношении конфликта в Израиле», - отметил он.

Мишель уточнил, что саммит проведут в формате видеоконференции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что странам Европейского союза нужно принять активное участие в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем. В противном случае в западные страны направятся миллионы беженцев из региона, пояснила она.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября, после атаки боевиков движения ХАМАС на приграничные города Израиля. После этого израильские власти начали контртеррористическую операцию «Железные мечи».