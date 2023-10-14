ЕС проведет экстренный саммит по Израилю 17 октября
Евросоюз готовится к экстренному саммиту глав стран и кабминов по Израилю, на котором обсудят новые риски и угрозы безопасности для Европы. Об этом написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) глава Евросовета Шарль Мишель.
«Я намерен созвать экстренную встречу Европейского совета во вторник, 17 октября. Очень важно, чтобы Евросовет согласовал единую позицию в отношении конфликта в Израиле», - отметил он.
Мишель уточнил, что саммит проведут в формате видеоконференции.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что странам Европейского союза нужно принять активное участие в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем. В противном случае в западные страны направятся миллионы беженцев из региона, пояснила она.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября, после атаки боевиков движения ХАМАС на приграничные города Израиля. После этого израильские власти начали контртеррористическую операцию «Железные мечи».