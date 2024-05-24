24 мая 2024, 19:46

ЕС продолжит следить за ситуацией с буями на Нарве — Боррель

РИА «Новости»
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Решение России убрать часть пограничных буев на реке Нарве, которые разграничивают судоходные пути, было провокацией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией, сообщил РБК.

Боррель поддержал позицию эстонских властей и назвал исчезновение буев «частью линии провокационного поведения».

«Этот инцидент на границе - часть более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря», - указал он.

Буи на реке устанавливают ежегодно весной. До 2022-го это делали по согласию сторон, напомнило издание. В минувший четверг, 23 мая, эстонские пограничники заявили, что Россия убрала 24 из 50 установленных буев.

В пятницу, 24 мая, из-за ситуации с буями в МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина.

Россия Евросоюз Эстония
24 мая 2024, 19:57
МИД заявил о прекращении соглашения РФ и Японии по ликвидации ядерного оружия
РИА «Новости»
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Межправительственное соглашение России и Японии в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия прекратило свое действие, заявили в МИД РФ. Официальное сообщение ведомства появилось на портале публикования правовых актов.

Соглашение стороны подписали в Токио в октябре 1993 года.

Из заявления МИД следует, что документ о сотрудничестве в целях содействия по ликвидации подлежащего сокращению в России ЯО, а также о создании комитета по сотрудничеству на этом направлении прекратил действие 21 мая этого года.

Осенью 2023 года кабмин России распорядился прекратить действие этого соглашения. МИД 21 ноября уведомил Японию о принятом решении. Документ утратил силу через шесть месяцев с даты уведомления, то есть в минувший вторник, 21 мая.

Япония Россия МИД РФ
24 мая 2024, 19:45
Путин заявил об успешной посадке российских вертолетов кортежа Раиси
Global Look Press
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Сопровождавшие в поездке президента Ирана Эбрахима Раиси члены правительственной делегации на российских вертолетах успешно приземлились в пункте назначения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Он напомнил, что российские воздушные суда летели по тому же маршруту, что и американский Bell 212, который потерпел крушение с президентом Ирана на борту.

«Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях», - привела слова Путина пресс-служба Кремля.

В ходе этой же пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответственность за гибель Раиси лежит на США, которые ввели санкции против гражданских воздушных судов. Он пояснил, что введенные ограничения не позволили ремонтировать правительственный вертолет.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета в конце прошлой недели в горной провинции Восточный Азербайджан. На борту воздушного судна также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор Тебриза Малик Рахмети. Спасатели добрались до места авиакатастрофы только на следующий день.

В опубликованных Генеральным штабом Вооруженных сил Ирана говорится, что вертолет Раиси загорелся после удара об одну из гор во время полета.

США Вертолеты Россия Владимир Путин Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
24 мая 2024, 18:31
Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе
Global Look Press
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Военнослужащие Израля обязаны прекратить военную операцию в городе Рафах в секторе Газа. Об этом на заседании 24 мая объявил председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам, его процитировало РИА «Новости».

«В соответствии с обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида, а также резко ухудшающимися условиями проживания в Рафахе Израиль обязан прекратить военное наступление и остальные действия, которые способны привести к уничтожению народа Палестины», - заявил он.

Салам отметил, что Израиль обязан предоставить отчет о принятых мерах в связи с вердиктом суда в течение календарного месяца после его оглашения.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан запросил выдачу ордеров на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта за преступления в палестинском анклаве.

Израиль Суд ООН Палестина
24 мая 2024, 18:29
Умер автор фильма о вреде «Макдональдса» Морган Сперлок
Global Look Press
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Американский режиссер-документалист Морган Сперлок, снявший номинированный на премию «Оскар» фильм о вреде фастфуда, умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его семьи.

По словам родных режиссера, он скончался мирно в окружении друзей и близких. Причиной смерти стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.

Морган Сперлок родился 7 ноября 1970 года. Он работал драматургом, а в 2004 году его фильм «Двойная порция» об опасности диеты на блюдах из сетей быстрого питания, таких как «Макдональдс», был номинирован на премию «Оскар». Через 13 лет вышло продолжение картины об индустрии фастфуда.

Сперлок также был автором таких фильмов, как «Так где же ты, Усама бин Ладен?» и «Фрикономика». Кроме того, он создал шоу «Давай на спор» для телеканала MTV.

Кино Режиссер Фильмы Премия «Оскар»

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