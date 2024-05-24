Боррель поддержал позицию эстонских властей и назвал исчезновение буев «частью линии провокационного поведения».

«Этот инцидент на границе - часть более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря», - указал он.

Буи на реке устанавливают ежегодно весной. До 2022-го это делали по согласию сторон, напомнило издание. В минувший четверг, 23 мая, эстонские пограничники заявили, что Россия убрала 24 из 50 установленных буев.

В пятницу, 24 мая, из-за ситуации с буями в МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина.