ЕС продолжит следить за ситуацией с буями на Нарве — Боррель
Решение России убрать часть пограничных буев на реке Нарве, которые разграничивают судоходные пути, было провокацией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией, сообщил РБК.
Боррель поддержал позицию эстонских властей и назвал исчезновение буев «частью линии провокационного поведения».
«Этот инцидент на границе - часть более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря», - указал он.
Буи на реке устанавливают ежегодно весной. До 2022-го это делали по согласию сторон, напомнило издание. В минувший четверг, 23 мая, эстонские пограничники заявили, что Россия убрала 24 из 50 установленных буев.
В пятницу, 24 мая, из-за ситуации с буями в МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина.