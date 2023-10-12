ЕС призвали включиться в урегулирование палестино-израильского конфликта

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«Евросоюз должен активно включиться в процесс урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. В противном случае в страны Европы направятся миллионы беженцев из региона», - сказала она.

Также Захарова отмечала, что в настоящее время нет оснований для снижения напряженности между Израилем и Палестиной.

Ранее глава правительства Ирака Мухаммед ас-Судани попросил российского президента Владимира Путина посодействовать прекращению огня на Ближнем Востоке. Он отметил, что глава государства имеет возможность выступить с такой инициативой в качестве президента страны - постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия сыграет свою роль в деэскалации ситуации.