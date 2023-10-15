ЕС призвал Израиль и власти Палестины к возвращению к переговорам

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«Мы подчеркиваем необходимость широкого взаимодействия с законными палестинскими властями, а также региональными и международными партнерами, которые могли бы сыграть позитивную роль в предотвращении дальнейшей эскалации», - указали в совместном заявлении.

Руководители Евросоюза подчеркнули, что осудили атаки ХАМАС на Израиль и не видят оправдания террористическим актам. Решение страны перейти в режим самообороны они назвали оправданным, но с условием защиты гражданских лиц и соблюдения гуманитарного права.

От палестинской группировки потребовали немедленного освобождения заложников без каких-либо условий и открытия территории Газы для оказания помощи гражданскому населению. По мнению руководителей Евросоюза, сейчас главное не допустить новой эскалации конфликта.

Внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза накануне анонсировал глава Евросовета Шарль Мишель. Он заявил, что странам необходимо выработать единую позицию по кризису на Ближнем Востоке и оценить риски и угрозы, которые встали перед ЕС.