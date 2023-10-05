ЕС призвал Армению и Азербайджан признать территориальную целостность друг друга

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Он напомнил, что посредничество ЕС между Арменией и Азербайджаном ставило перед собой цель защитить интересы Евросоюза в Нагорном Карабахе.

Главными темами форума стали кризис в Нагорном Карабахе, а также ситуация между Сербией и Косовом. В Гранаду прибыли около 50 европейских лидеров. Армению на форуме представит премьер-министр страны Никол Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался приезжать на встречу.

В рамках саммита председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планировала встретиться с Пашиняном. По ее мнению, Армения сыграет важную роль в дискуссиях, сообщил RT. Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз поддержал Армению и согласился оказать стране помощь.