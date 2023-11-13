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В октябре Боррель заявил, что среди дипломатов сформировался базовый консенсус о необходимости гуманитарной паузы в анклаве. Однако для достижения полного согласия всех представителей ЕС и организации переговоров «на высоком уровне» необходимо было еще некоторое время.

Генеральному секретарю Службы внешних связей Евросоюза Стефано Саннино пришлось оправдываться из-за того, что глава евродипломатии опрометчиво сообщил о наличии консенсуса.

«Один из <…> дипломатов ЕС охарактеризовал вмешательство Саннино как „способ извиниться“ за высказывания Борреля», - указали авторы материала.

По данным источников газеты, Боррель разозлил некоторых представителей Евросоюза своим несвоевременным высказыванием.

Глава евродипломатии также допустил неосторожное высказывание относительного украинского конфликта. Он заявил, что ВСУ не смогут победить Россию «в ближайшем будущем».