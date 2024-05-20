20 мая 2024, 10:13

ЕС принес соболезнования в связи с гибелью Раиси

РИА «Новости»
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Евросоюз выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна, а также членов их делегации и экипажа вертолета, разбившегося 19 мая. Об этом в соцсети X сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы мыслями с семьями погибших», - подчеркнул он.

Вертолет Bell 212, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, главу МИД исламской республики и несколько других иранских чиновников, разбился недалеко от ирано-азербайджанской границы, в районе деревни Узи.

Исполнять обязанности президента страны будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Также известно, что правительство Ирана проведет 20 мая экстренное заседание.

В настоящее время поисковую операцию на месте авиакатастрофы завершили. Тела погибших направили в Тебриз, заявил ранее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Евросоюз Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 10:47
Путин направил соболезнования верховному лидеру Ирана в связи с гибелью Раиси
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Верховному руководителю Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью главы страны Эбрахима Раиси. Информация появилась на сайте Кремля.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 10:44
Асад выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
РИА «Новости»
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Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования  в связи с гибелью иранского коллеги Эбрахима Раиси. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию сирийского руководителя.

«Асад выразил искренние соболезнования от своего имени и от имени сирийского арабского народа <…> в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна и их товарищей», - указали в канцелярии.

Соболезнования в связи с гибелью Раиси выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал президента и иранского коллегу Хосейна Абдоллахияна надежными друзьями, оказавшими огромную роль в укреплении сотрудничества двух стран.

Вертолет, на борту которого находился Раиси и другие высокопоставленные чиновники, потерпел крушение накануне. Никто не выжил. Вице-президент страны Мохаммад Мохбера будет временно исполнять обязанности главы государства. Летом запланировали выборы нового лидера.

Сергей Лавров Сирия Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 10:14
В МИД России выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
РИА «Новости»
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Глава МИД Сергей Лавров выразил соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. Заявление министра опубликовали на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Глубоко опечалены известием о трагической гибели в результате крушения вертолета президента Ирана Раиси, министра иностранных дел Ирана Амира Абдоллахияна и сопровождавших их лиц», - указал Лавров.

Он назвал их выдающимися политическими деятелями. Дипломат заверил, что МИД будет помнить погибших как истинных патриотов исламской республики, которые твердо отстаивали интересы своей страны и отдали жизнь служению родине.

В России считали Раиси и Амира Абдоллахияна надежными друзьями, которые оказали серьезную роль в укреплении сотрудничества государств.

Лавров выразил соболезнования родным и близким погибших и всему иранскому народу Ирана.

Президент Ирана и его коллеги погибли при крушении вертолета. Временно исполнять обязанности главы страны будет вице-президент Мохаммад Мохбера. Выборы нового президента Ирана наметили на лето.

Вертолеты Сергей Лавров Россия Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 09:46
Аналитики назвали «поля сражений» США и Китая на Тайване
Global Look Press
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На Тайване есть пять «полей сражений», которые предопределят исход конфликта США и Китая. Об этом сообщила газета Financial Times.

Аналитики издания оценили вероятность боестолкновения двух стран за остров как весьма высокую. Тайвань находится в 180 километрах от побережья КНР и занимает стратегически важное положение как для китайской стороны, так и для США.

Журналисты выразили мнение, что Китай намерен объединить Тайвань с материковой частью государства, чтобы отодвинуть подальше от Восточной Азии американские военные базы.

«Основные сражения произойдут как в море, так и в космосе. Противостояние включит в себя „Маленькие острова и узкие проливы“, „Войну ракет“, „Битву за космос“, „Скрытое оружие“ и „Самый большой страх“. К последнему относится применение ядерного оружия», - отметили они.

Ранее власти КНР призвали США не вооружать Тайвань и не вмешиваться во внутренние дела государства.

США Китай Тайвань

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