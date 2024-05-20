ЕС принес соболезнования в связи с гибелью Раиси

Читайте нас в:

«Мы мыслями с семьями погибших», - подчеркнул он.

Вертолет Bell 212, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, главу МИД исламской республики и несколько других иранских чиновников, разбился недалеко от ирано-азербайджанской границы, в районе деревни Узи.

Исполнять обязанности президента страны будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Также известно, что правительство Ирана проведет 20 мая экстренное заседание.

В настоящее время поисковую операцию на месте авиакатастрофы завершили. Тела погибших направили в Тебриз, заявил ранее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.