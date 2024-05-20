ЕС принес соболезнования в связи с гибелью Раиси
Евросоюз выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна, а также членов их делегации и экипажа вертолета, разбившегося 19 мая. Об этом в соцсети X сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Мы мыслями с семьями погибших», - подчеркнул он.
Вертолет Bell 212, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, главу МИД исламской республики и несколько других иранских чиновников, разбился недалеко от ирано-азербайджанской границы, в районе деревни Узи.
Исполнять обязанности президента страны будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Также известно, что правительство Ирана проведет 20 мая экстренное заседание.
В настоящее время поисковую операцию на месте авиакатастрофы завершили. Тела погибших направили в Тебриз, заявил ранее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.