16 декабря 2024, 12:53

ЕС пригрозил Грузии санкциями за разгон антиправительственных митингов

Global Look Press
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Вопрос введения санкций против ответственных за разгон антиправительственных демонстраций в Грузии остался на повестке Евросоюза. Но окончательного решения пока нет. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила глава дипломатического корпуса ЕС Кая Каллас.

Она пояснила, что список из грузинских политиков, которых считают ответственными за жестокое обращение с участниками протеста, а также ограничительные меры воздействия уже готовы.

«На принятие решений уходит время. Но да, мы предложили список санкций для этих людей, которые используют силу против оппозиции», - заявила Каллас.

Глава дипломатического корпуса Евросоюза добавила, что также в процессе обсуждения находится вопрос отмены безвизового режима с Грузией.

Серия протестных митингов началась в конце ноября после объявления премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

Очередным витком протестной активности стали выборы президента Грузии, которые прошли в минувшую субботу, 14 декабря. Впервые выборы в республике состоялись не всенародным голосованием, а через коллегию выборщиков, где 224 голоса получил кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Он стал единственным претендентом на пост главы государства.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась покинуть президентское кресло. Она пояснила, что не признала результаты выборов , и назвала парламент нелегитимным. Инаугурация нового лидера страны пройдет 29 декабря.

Вопрос введения санкций против ответственных за разгон антиправительственных демонстраций в Грузии остался на повестке Евросоюза. Но окончательного решения пока нет. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступила глава дипломатического корпуса ЕС Кая Каллас.

Грузия Санкции Евросоюз Выборы президента Грузии 2024 Беспорядки в Грузии
16 декабря 2024, 11:05
Грузия отказалась вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии
РИА «Новости»
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Правительство Грузии не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии. Об этом сообщил Первый канал грузинского телевидения.

«Власти Грузии имеют право и возможность противостоять антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии. Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы не считаем целесообразным идти на такой шаг», - процитировал канал пресс-службу правительства страны.

Также в Тбилиси заявили, что литовские и эстонские власти обладают наименьшим суверенитетом среди стран Евросоюза и действуют «по диктату иностранных администраций», при этом с народами этих стран никакой ссоры у грузин нет.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал решение действующей администрации США ввести санкции непонятным и бессмысленным. Он отметил, что Белый дом тем самым портит отношения с важным партнером.

Грузия США Литва Санкции Эстония
16 декабря 2024, 10:43
Новую горячую точку в противостоянии с Россией назвали на Западе
РИА «Новости»
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Прибалтика рискует стать новой «горячей точкой» в противостоянии России и НАТО. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Авторы материала утверждают, что российские корабли после начала конфликта на Украине якобы начали «предупредительно» стрелять в сторону флота альянса.

«Столкновения с Россией в районе Прибалтике свидетельствуют о новой горячей точке в теневой войне с НАТО», - отметили они.

Источника издания также пожаловались, что Россия намеренно создает помехи для воздушного движения в регионе. По их словам, российские истребители совершают некие «опасные маневры».

Ранее СМИ опубликовали вероятную карту третьей мировой войны. Она может растянуться от северной границы России с Финляндией, пройти через Литву, Эстонию Латвию, Польшу и Швецию, а закончиться у границы Дании и Германии.

Россия Запад НАТО
16 декабря 2024, 09:35
Власти французской Майотты допустили, что жертвами циклона станут тысячи человек
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Количество погибших из-за тропического  циклона «Шидо» будет исчисляться «сотнями» или «тысячами». Такое мнение в эфире телеканала 1ère выразил префект французского заморского департамента Майотта Франсуа-Ксавье Бьевиль.

Количество погибших из-за тропического циклона «Шидо» будет исчисляться «сотнями» или «тысячами». Такое мнение в эфире телеканала 1ère выразил префект французского заморского департамента Майотта Франсуа-Ксавье Бьевиль.

Он объяснил, что общее число жертв будет трудно посчитать, потому что на Майотте широко распространены традиции ислама, требующие похорон усопших в течение суток с момента смерти.

«Я думаю, что наверняка будет несколько сотен [погибших], возможно, мы приблизимся к тысяче, или даже нескольким тысячам», - сказал он.

По данным AFP, на Майотте погибло как минимум 14 человек из-за «Шидо». В субботу там объявили высочайший уровень погодной опасности и запретили людям выходить из дома без причины.

Ранее землетрясение магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера случилось около Алеутских островов. По данным сейсмологов, подземные толчки начались на глубине 18 километров, очаг располагался в 113 километрах города Адак на Аляске.

Погода Франция
16 декабря 2024, 08:00
Премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова отправили в отставку
РИА «Новости»
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Премьера Киргизии Акылбека Жапарова освободили от должности. Данные об этом в комментарии РИА «Новости» подтвердили представители администрации президента республики.

Указ об увольнении премьера подписал глава государства Садыр Жапаров. Обязанности председателя кабмина лягут на первого зампреда кабмина Адылбека Касымалиева.

Президент страны назначил Акылбека Жапарова на должность Председателя Кабинета министров в октябре 2021 года. В сентябре этого года он получил Орден Дружбы - за вклад в развитие партнерства и союзничества, укреплении дружественных связей между Россией и Киргизией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил начальника Генштаба Виктора Гулевича от должности. Его уволили в запас по возрасту.

Киргизия Отставки

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