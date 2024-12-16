ЕС пригрозил Грузии санкциями за разгон антиправительственных митингов

Она пояснила, что список из грузинских политиков, которых считают ответственными за жестокое обращение с участниками протеста, а также ограничительные меры воздействия уже готовы.

«На принятие решений уходит время. Но да, мы предложили список санкций для этих людей, которые используют силу против оппозиции», - заявила Каллас.

Глава дипломатического корпуса Евросоюза добавила, что также в процессе обсуждения находится вопрос отмены безвизового режима с Грузией.

Серия протестных митингов началась в конце ноября после объявления премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

Очередным витком протестной активности стали выборы президента Грузии, которые прошли в минувшую субботу, 14 декабря. Впервые выборы в республике состоялись не всенародным голосованием, а через коллегию выборщиков, где 224 голоса получил кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Он стал единственным претендентом на пост главы государства.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась покинуть президентское кресло. Она пояснила, что не признала результаты выборов , и назвала парламент нелегитимным. Инаугурация нового лидера страны пройдет 29 декабря.

Вопрос введения санкций против ответственных за разгон антиправительственных демонстраций в Грузии остался на повестке Евросоюза. Но окончательного решения пока нет. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступила глава дипломатического корпуса ЕС Кая Каллас.