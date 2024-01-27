ЕС предупредили о вреде евро из-за кражи прибыли от российских активов

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Конфискация Евросоюзом прибыли от российских активов ударит по евро - привлекательность валюты может снизиться. Об этом заявил глава Банка Италии Фабио Панетта, сообщила газета Financial Times.

Он предупредил, что юань уже стал популярнее евро в качестве мировой валюты. По мнению Панетты, изъятие активов РФ будет способствовать повышению уровня валютной конкуренции.

«Международные отношения - часть „повторяющейся игры“: превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», - указал президент Банка Италии.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель объявил о скором завершении работы над использованием замороженных активов России. По его словам, до середины февраля Евросоюз договорится об изъятии доходов от блокированных российских ресурсов.

Блогер «Голос Мордора» прокомментировал ситуацию и высказал мнение, что страны Европы боятся непредсказуемых последствий кражи активов. Из-за изъятия российских ресурсов ЕС может потерять доходы от денег из Китая, Индии и арабских государств.