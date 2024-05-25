ЕС потребовал от России объяснений из-за убранных буев на границе с Эстонией

«Подобные действия неприемлемы. Евросоюз ожидает объяснений со стороны России по поводу демонтажа буев, а также их немедленного возвращения», - говорится в документе.

Буи, о которых идет речь, служили для разграничения территориальных вод и судоходных путей двух стран.

До этого стало известно, что разграничительные буи могли менять свое расположение каждую весну. Их всего 250 штук. Только в этом году Россия не согласилась с предложенными местами размещения около половины буев.

Ранее Боррель назвал российское решение убрать часть пограничных буев на реке Нарве провокацией и гибридными действиями РФ в районе Балтийского моря. До этого эстонское МВД обвинило российских пограничников в демонтаже 24 из 50 буев , установленных властями Эстонии на реке с 13 мая.