Читайте нас в:

Евросоюз проведет в Брюсселе форум «Глобальный портал», на котором разработает программу, альтернативную китайской «Один пояс - один путь». Об этом написал Bloomberg , сославшись на источники в руководстве ЕС.

Форум высокого уровня состоится 25 и 26 октября. Ожидается, что он соберет президентов и премьеров около 20 стран. По данным СМИ, лидеры Намибии, Молдавии, Сенегала и Бангладеш подтвердили свое участие. Кроме того, на мероприятие приедут представители крупнейших европейских корпораций, среди которых Orange, Telefonica, Danone, Enel.

Проведение форума ставит своей целью «соревнование с Китаем в стратегических для ЕС регионах», отметило агентство.

Международный форум «Один пояс - один путь» состоялся в Пекине 17 и 18 октября. Главным гостем стал президент России Владимир Путин. Он выступил на открытии мероприятия, а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.