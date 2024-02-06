06 февраля 2024, 16:27

ЕС пока не запретит импорт алюминия из России

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Евросоюз, скорее всего, не распространит антироссийские санкции на импорт алюминия. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на европейских дипломатов.

Евросоюз импортирует из России 9% алюминия. Четыре европейские страны давят на ЕС, добиваясь объявления запрета на его ввоз.

«Предложение Литвы, поддержанное Эстонией, Латвией и Польшей, скорее всего, столкнется с противодействием», - считают собеседники газеты.

ЕС планирует принять 13-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля. По мнению политолога Владимира Шаповалова, это главным образом символический шаг - все возможные направления ограничений и так уже задействованы, трудно придумать нечто совершенно новое. При этом никакого положительного эффекта от этих санкций для Запада нет, констатировал эксперт.

Евросоюз, скорее всего, не распространит антироссийские санкции на импорт алюминия. Об этом сообщила газета Politico , сославшись на европейских дипломатов.

Источники издания пояснили, что в случае такого запрета ЕС, вероятно, столкнулся бы с противодействием таких промышленных стран, как Италия, не желающих введения мер, которые могут повлечь повышение цен.

Запреты Санкции Россия Евросоюз
06 февраля 2024, 16:17
Фентаниловая эпидемия захлестнула США. Кто допустил наркокатастрофу
Global Look Press
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Американские власти забили тревогу: синтетический опиоид фентанил уносит все больше жизней. Однако отменять закон о декриминализации наркотиков не торопятся: скоро выборы президента США, и именно благодарные наркоманы могут дать существенный прирост голосов. Конечно, если доживут и смогут добраться до избирательного участка.

В России тоже регулярно пытались продвинуть идею легализовать «легкие» наркотики по примеру «передовых» стран, напомнил Светов. Н «Проблема наркотиков довольно серьезная во всем мире. США сейчас активно давят на КНР, обвиняя в том, что китайцы - главные поставщики синтетических наркотиков, зарабатывают на этом, а страдает американское общество», - подытожил Светов.

«Легкие» наркотики - трамплин к опиатам Нарколог, психиатр Алексей Казанцев рассказал «360», что фентанил - сильнодействующий синтетический опиоид. Он гораздо опаснее героина и метадона, так как невозможно точно рассчитать его дозу.

Употребление этого наркотика действительно нередко заканчивается смертью. Особенно опасен препарат кустарного производства.

ЧП из-за наркотиков в США Губернатор штата Орегон, член Демократической партии США Тина Котек согласилась с требованием общественников объявить 90-дневное чрезвычайное положение в Портленде. Причиной критической ситуации в городе стал синтетический наркотик фентанил, рассказал CNN.

Котек заявила, что штат еще никогда не сталкивался со столь смертоносным и вызывающим почти мгновенное привыкание наркотиком. Город буквально захлестнула волна смертей от передозировки. Местные политики предложили некоторые меры по противодействию пагубной привычке, но едва ли их можно назвать действенными.

В указанные 90 дней людям будут рассказывать об опасности наркотиков и указывать адреса, где можно получить бесплатную помощь и ночлег. Полиция тем временем займется охотой на дилеров. Столь скудный набор мер, видимо, объясняется тем, что именно власти штата и допустили нынешнюю наркокатастрофу.

Согласно опубликованному весной прошлого года отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вероятность смертельной передозировки фентанила значительно выше, чем у других распространенных наркотиков. За 2021 год от этого умерли почти 70 тысяч американцев, в 2022-м - 80 тысяч, в 2023-м - более 100 тысяч.

Еще одной болевой точкой стала Флорида. Там фентанил смешивают с транквилизатором для животных - ксилазином. Соскочить с этой смеси настолько тяжело, что наркоманы предпочитают не обращаться к медикам и гниют заживо: открытые язвы - один из побочных эффектов употребления такого «коктейля».

Зачастую трамплином для более тяжелых наркотиков становятся «безобидные» марихуана и ее производные, которые легализовали в США и многих странах Европы, уточнил нарколог.

Даже сами наркоманы признаются, что именно «легкие» вещества открыли им дорогу к более сильным препаратам.

Легализация наркотиков обернулась бедой Жители Оригона, в том числе Портленда, при поддержке толерантных и мудрых политиков в 2020 году дружно проголосовали за «Постановление-110». Суть документа в том, что он декриминализовал употребление некоторых тяжелых наркотиков, в том числе того самого фентанила - опиоидного анальгетика, мощного агонист μ-опиоидных рецепторов.

С тех пор число смертей от передозировки опиоидами неуклонно растет. Если в 2019-м в Оригоне таких случаев насчитывалось не более 280 за год, то к 2022 году за тот же отрезок времени погибли около тысячи наркоманов. Предложения отменить легализацию не поступало.

«Также не стоит забывать, что если у человека есть предрасположенность к психозам, „легкие“ наркотики могут привести к изменению психического состояния и вызвать паранойю, или шизофрению, или биполярные расстройства», - подчеркнул Казанцев.

Идея губернатора Орегона провести информационно-пропагандистскую кампанию, по мнению нарколога, едва ли поможет остановить поток жертв фентанила, особенно среди тех, кто уже употребляет наркотики. Такие люди, как правило, не читают СМИ и не интересуются местными инициативами.

На наркоманов сделают ставку на выборах Политолог и журналист Юрий Светов предположил, что на катастрофическую ситуацию в Соединенных Штатах сильно повлияла точка зрения определенных правоохранительных структур: те полагали, что легализация «легких» веществ отвлечет людей от употребления более тяжелых препаратов.

США Наркотики Законы Медицина
06 февраля 2024, 16:08
Почему США так боятся интервью Путина с Такером Карлсоном?
Телеканал «360»
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В Соединенных Штатах боятся интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно может продемонстрировать миру альтернативную версию происходящих в нем событий и подпортить репутацию США. Об этом порассуждала ведущая «360» Екатерина Малашенко.

Для продвижения своей позиции как среди американского общества, так и среди граждан других стран США создали целую сеть PR-компаний, в которую включены в том числе и средства массовой информации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью нашему телеканалу раскрыла подробности о том, как именно работает эта сеть. Ее задача - не доказать что-то обществу, не аргументировать, а создать впечатление.

Все исследования и публикации взаимосвязаны. Все статьи и репортажи построены на ссылках на неназванные источники. Выводы основываются на домыслах. Но за счет их количества и отсутствия альтернативного взгляда та самая задача - создать впечатление - выполняется.

А тут Такер Карлсон едет в Москву задавать вопросы Путину. Новость уже разлетелась как горячие пирожки. Какой фурор вызовет само интервью, если оно будет? А если там прозвучит нечто такое, что потом объяснить своему американскому обществу в Белом доме не смогут? Одно интервью, конечно, не перечеркнет многолетнюю работу огромной сети рекламных компаний, которые весьма успешно зомбируют западное общество вот уже долгие годы. Но подпортить репутацию Вашингтону явно сможет. В преддверии выборов Белому дому этого ох как не хотелось бы. По их обвинениям в предательстве Карлсона сразу понятно, насколько сильно они забеспокоились.

На всякий случай, конечно, под каким-нибудь предлогом в США прикроют все страницы Карлсона в соцсетях. Только это вряд ли поможет, учитывая популярность Такера Карлсона в Америке.

Осталось дождаться самого интервью. А вы как думаете, будет оно или нет? Далее - прямая речь.

О визите в Москву известного американского журналиста Такера Карлсона стало известно 1 февраля - его заметили в Стамбуле при посадке на рейс до Москвы. Позже в Сети появились фотографии Карлсона из Большого театра, а затем и за завтраком в одном из столичных отелей. Тогда с ним впервые смогли пообщаться журналисты. Говоря о цели своего приезда, Такер загадочно ответил, что приехал «посмотреть на Москву».

Однако в эту версию мало кто поверил. В Сети множатся слухи о возможном интервью Карлсона с Путиным. То появилось видео, где якобы машина американского журналиста выезжает из резиденции президента; то кадры с парковки, где в нее грузят видеооборудование.

При этом создается впечатление, что Кремль тоже поддерживает эту игру в загадочность. Песков заявил, что «по интервью им сообщить нечего». То есть нет информации, что оно будет, но и нет информации, что его не будет.

Хитрая позиция, согласитесь? Особенно учитывая, как заволновались по поводу приезда Карлсона в Москву за океаном. Там чуть ли не обвинили Такера в предательстве и потребовали запретить ему въезд обратно в США.

Домыслы и выводы В Америке Такера Карлсона называют человеком Трампа. Местные СМИ писали даже, что он привез Путину некую записку от экс-президента Соединенных Штатов. И если ее содержание всплывет, может разразиться настоящий скандал.

Но это уж совсем конспирологическая теория.

США Интервью Владимир Путин Такер Карлсон
06 февраля 2024, 15:55
Власти Испании направили на поддержку фермеров 269 миллионов евро
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Правительство Испании в срочном порядке выделило на поддержку фермеров 269 миллионов евро. Об этом сообщило РИА «Новости».

Испанские власти пошли на такой шаг после волны протестов в стране - аграрии с помощью сельскохозяйственной техники заблокировали десятки дорог.

Ранее руководство Испании ввело ограничения на воду из-за засухи в стране. В ответ на это тысячи аграриев вышли на протестные акции. Фермеры выразили недовольство из-за отсутствия поддержки отрасли со стороны государства.

По словам вице-президента профсоюза Asaja Хосе Мануэля Себоллада, правительство больше заботится о защите окружающей среды, чем об аграриях. Фермерские группы Asaja, COAG и UPA потребовали от испанских властей прекратить ввозить продукты из Латинской Америки, стран Африки и Азии из-за конкуренции.

Забастовки аграриев также прошли в Болгарии, проинформировал RT. Протестующие перекрыли в стране ключевые дороги.

Протесты Испания Фермеры
06 февраля 2024, 15:37
Посол Израиля Гальперин прибыла в МИД России после недопустимых высказываний
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Посол Израиля Симона Гальперин прибыла в Министерство иностранных дел России, сообщило РИА «Новости». Туда женщину вызвали из-за недопустимых высказываний.

«Машина посла только что подъехала к зданию российского внешнеполитического ведомства», - передал корреспондент издания.

До этого сообщалось, что израильского посла вызвали в министерство за недопустимые публичные высказывания, искажающие российские внешнеполитические подходы и исторические реалии. Как подчеркнули в российском дипведомстве, заявления Гальперин были неудачным началом миссии, нацеленной на развитие отношений двух государств.

Гальперин заявила, что Россия якобы не поддерживает Израиль в борьбе с терроризмом. Дипломат сказала, будто российское руководство «не вполне поняло», что ХАМАС совершил жестокое и бесчеловечное нападение. Она посетовала на то, что представителей группировки «принимают, обнимают» в Москве. Россия, по ее словам, теряет симпатии израильтян.

Ранее Международный суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа. Страна может не прекращать огонь в палестинском анклаве, но не должна мешать передаче гуманитарной помощи жителям.

Израиль Отношения Россия

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