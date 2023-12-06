06 декабря 2023, 09:48

ЕС переплатил за газ миллиарды евро из-за санкций против России

РИА «Новости»
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С февраля 2022 года власти Евросоюза потратили на закупку газа 304 миллиарда евро, фактически переплатив за него 185 миллиардов в этой же валюте из-за отказа от российского газа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Из-за санкций в отношении России среднемесячная стоимость импорта газа в страны Евросоюза выросла до 15,2 миллиарда евро. При этом до введения ограничительных мер среднемесячная стоимость газа для блока была на уровне 5,9 миллиарда евро.

Как следует из данных Евростата, за 20 месяцев переплата составила 185 миллиардов евро. Столько же в ЕС потратили на закупку газа в период с апреля 2017 до конца 2021 года.

Отказ Евросоюза от российских энергоресурсов помог заработать некоторым странам. В частности, США получили 53 миллиарда евро, Великобритания - 27 миллиардов, а Норвегия - 24 миллиарда.

Разразившийся в Европе энергетический кризис сильно ударил по промышленности. В экспертном сообществе полагают, что уровень производства в европейском регионе постепенно откатывается на 50-60 лет назад.

Газ Евросоюз
06 декабря 2023, 09:23
Против передачи прибыли от российских активов Украине выступили в ЕС
Global Look Press
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Некоторые европейские государства отказались поддержать идею Испании использовать прибыль от замороженных активов России для передачи Украине. Предложение не отвечает приоритетам Евросоюза по поддержке украинских властей, сообщило Politico.

В материале указали, что Украине потребуются «месяцы, возможно, годы», чтобы получить эти средства. По данным издания, вопрос обсуждлали на встрече представителей ЕС.

По оценкам властей Испании, председательствующей в Совете Евросоюза, прибыль от замороженных активов России к 2027 году может достичь 17 миллиардов евро. При этом они не пояснили, на чем основаны расчеты.

Ряд дипломатов стран ЕС предположили, что Испания не осведомлена о настроениях внутри блока. Другие считают, что на самом деле в стране хотели добиться финансирования других сфер на средства, которые планировали направить на поддержку Украины.

На фоне ухудшения экономической ситуации в мире и крупных региональных конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке, Украина может остаться без помощи. Даже власти США, которые неоднократно подчеркивали готовность финансировать республику «сколько потребуется», сосредоточены на собственных проблемах.

Россия Евросоюз
06 декабря 2023, 09:00
Эпидемия кори началась в Румынии
РИА «Новости»
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Минздрав Румынии объявил эпидемию кори, врачи зафиксировали почти 2 тысячи заражений вирусом в 29 уездах страны. Официальное заявление опубликовали на сайте ведомства.

В Минздраве Румынии подчеркнули, что рост заболеваемости корью вызывает тревогу. В связи с большим числом госпитализаций детей в инфекционные отделения больниц ведомство планирует снизить возрастной порог вакцинации.

Обычно прививку от кори делают ребенку в 12 месяцев. Но в Минздраве Румынии полагают, что можно проводить вакцинацию детям в возрасте от 9 до 11 месяцев.

Сейчас вакцинация от кори первой дозой охватывает 78% детей, а второй - 62%. Румынские власти намерены повысить охват путем проведения разъяснительной работы среди родителей.

В конце ноября стало известно о вспышке детской пневмонии в Китае. Представители ВОЗ взяли ситуацию на контроль.

Румыния
06 декабря 2023, 08:46
Украинцев стали задерживать за неправильное произношение слов
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Служба безопасности Украины задерживает граждан на Купянском направлении за неправильное произношение украинских слов. Об этом рассказал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, в 30 километрах от линии боевого соприкосновения на Купянском направлении дежурят общие наряды полиции и СБУ. Они отыскивают военных, которые самовольно покидают места несения службы. Также дежурные выявляют диверсантов и пророссийски настроенных бойцов.

«Примечательно, что поводом для ареста может послужить даже не правильное произношение украинских слов», - уточнил Марочко.

Ранее офицер сообщал, что украинские боевики сократили интенсивность огня на Краснолиманском направлении. По его словам, это связано с погодными условиями. Также в рядах ВСУ происходят большие потери живой силы из-за некачественной подготовки и постоянных нарушений устава.

Служба безопасности Украины задерживает граждан на Купянском направлении за неправильное произношение украинских слов. Об этом рассказал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале , ссылаясь на собственные источники.

СБУ Украина Купянск
06 декабря 2023, 08:06
США признали свое участие в перевороте на Украине
Pxhere
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Соединенные Штаты помогли свергнуть правительство Украины в 2014 году. Такое признание сделал член палаты представителей США Томас Мэсси в интервью ведущему Такеру Карлсону в социальной сети Х (бывший Twitter).

«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России», - сказал он.

Как отметил конгрессмен, он предупреждал о последствиях после введения санкций и демонстрации оружия.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова ранее отмечала, что США осуждают только те государственные перевороты, в которых не участвуют сами.

Также она обращала внимание на то, как Запад молчаливо одобрил проведение Украиной «антитеррористической операции» против регионов, которые выступили против незаконной власти в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал украинский Евромайдан силовым переворотом.

США Украина Майдан

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