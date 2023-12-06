ЕС переплатил за газ миллиарды евро из-за санкций против России

Из-за санкций в отношении России среднемесячная стоимость импорта газа в страны Евросоюза выросла до 15,2 миллиарда евро. При этом до введения ограничительных мер среднемесячная стоимость газа для блока была на уровне 5,9 миллиарда евро.

Как следует из данных Евростата, за 20 месяцев переплата составила 185 миллиардов евро. Столько же в ЕС потратили на закупку газа в период с апреля 2017 до конца 2021 года.

Отказ Евросоюза от российских энергоресурсов помог заработать некоторым странам. В частности, США получили 53 миллиарда евро, Великобритания - 27 миллиардов, а Норвегия - 24 миллиарда.

Разразившийся в Европе энергетический кризис сильно ударил по промышленности. В экспертном сообществе полагают, что уровень производства в европейском регионе постепенно откатывается на 50-60 лет назад.