ЕС передал Украине 15 миллиардов евро на поддержку экономики

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Он подчеркнул, что поступившие средства направят на поддержку украинской экономики.

«В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 миллиардов евро - это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой», - написал Шмыгаль.

Украинский премьер добавил, что вместе с Еврокомиссией продолжает работать над созданием долгосрочной программы Ukraine Facility с общим объемом в 50 миллиардов евро, из которых 18 миллиардов страна рассчитывает получить в следующем году.

На минувшей неделе по итогам саммита США и Евросоюза участники договорились о передаче Украине доходов , полученных о замороженных российских активов. Средства направят на восстановление и реконструкцию украинской инфраструктуры и энергетического сектора, а также приведение к европейским стандартам.