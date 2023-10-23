ЕС передал Украине 15 миллиардов евро на поддержку экономики
Украина получила от Европейского союза девятый транш в размере 15 миллиардов евро в рамках макроэкономической помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Он подчеркнул, что поступившие средства направят на поддержку украинской экономики.
«В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 миллиардов евро - это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой», - написал Шмыгаль.
Украинский премьер добавил, что вместе с Еврокомиссией продолжает работать над созданием долгосрочной программы Ukraine Facility с общим объемом в 50 миллиардов евро, из которых 18 миллиардов страна рассчитывает получить в следующем году.
На минувшей неделе по итогам саммита США и Евросоюза участники договорились о передаче Украине доходов , полученных о замороженных российских активов. Средства направят на восстановление и реконструкцию украинской инфраструктуры и энергетического сектора, а также приведение к европейским стандартам.