ЕС не понравился ответ Азербайджана на обстрел со стороны Армении

В ходе выступления в Брюсселе по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном он рассказал об обсуждении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Стороны затронули в том числе недавнее ЧП на границе.

«Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление, но ответ Азербайджана представляется непропорциональным», - подчеркнул Боррель.

Он пояснил свою позицию тем, что заявление армянского Минобороны проигнорировали, и пообещал устроить расследование произошедшего. Боррель также указал на необходимость «дистанцировать» силы Армении и Азербайджана, к тому же на этом давно настаивают в ЕС.

Азербайджанские пограничники 13 февраля провели «операцию возмездия» и уничтожили армянский боевой пост. В Минобороны Армении заявили о гибели четырех военнослужащих.