13 февраля 2024, 19:48

ЕС не понравился ответ Азербайджана на обстрел со стороны Армении

РИА «Новости»
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Действия Азербайджана, предпринятые в ответ на обстрел со стороны военных Армении, в ЕС сочли непропорциональным ответом. На это указал глава евродипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, которого процитировало РИА «Новости».

В ходе выступления в Брюсселе по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном он рассказал об обсуждении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Стороны затронули в том числе недавнее ЧП на границе.

«Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление, но ответ Азербайджана представляется непропорциональным», - подчеркнул Боррель.

Он пояснил свою позицию тем, что заявление армянского Минобороны проигнорировали, и пообещал устроить расследование произошедшего. Боррель также указал на необходимость «дистанцировать» силы Армении и Азербайджана, к тому же на этом давно настаивают в ЕС.

Азербайджанские пограничники 13 февраля провели «операцию возмездия» и уничтожили армянский боевой пост. В Минобороны Армении заявили о гибели четырех военнослужащих.

Армения Военные Международные отношения Евросоюз Азербайджан
13 февраля 2024, 15:20
Бельгийские фермеры заблокировали подъезды ко второму по значимости порту
Global Look Press
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Фермеры из Бельгии блокировали подъезды к одному из важнейших портов Антверпена. Для этого протестующие применили тракторы. Об этом сообщил телеканал VTR.

«Порядка 500 тракторов блокируют подъезды к порту Антверпена», - указали авторы материала.

Фермеры проверяют водителей на дорогах. Как сообщил RT со ссылкой на администрацию порта, из-за этого образовались заторы в районе Антверпена.

«Действия фермеров приводят к серьезным нарушениям движения в портовой зоне Антверпена», - уточнили в порту.

В протестах приняли участие бельгийские фермеры из Фламандского региона. Они потребовали включить их профессию в список критических важных.

Также в начале февраля демонстрацию устроили польские фермеры. Они стали атаковать украинские фуры на контрольно-пропускном пункте. Некоторые грузовики с зерном фермеры пытались вскрыть с помощью болгарок.

Мэр Львова Андрей Садовой осудил действия поляков. При этом он заявил, что демонстрацию устроили якобы «пророссийские провокаторы».

Бельгия Дороги Фермеры
13 февраля 2024, 14:13
«Только начало». Захарова отреагировала на объявление в розыск премьера Эстонии
РИА «Новости»
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Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в России в розыск. Представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила ее в преступлении против памяти героев Второй мировой войны.

«За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало», - сказала она.

Карточка на эстонского премьера появилась в базе розыска МВД России. Полиция не уточнила, по какой именно статье Уголовного кодекса ее привлекут к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кая Каллас причастна к надругательству над исторической памятью.

Премьер призвала НАТО утвердить стратегию сдерживания России , пригрозила владельцам российских паспортов депортацией и одобрила закрытие границ. В Эстонии в годы ее правления, по информации RT , снесли памятник танку Т-34 и предложили демонтировать Бронзового солдата.

МВД РФ Мария Захарова Эстония МИД РФ Полиция
13 февраля 2024, 14:10
Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца
Unsplash
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Власти Канады отказались выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки (Хунки), о котором стало известно после чествования в канадском парламенте. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД России.

«На наш запрос отказали, сославшись на формальное отсутствие договоренности об экстрадиции между странами», - сообщил источник.

Следственный комитет России заочно предъявил 98-летнему Гуньке обвинение в геноциде жителей СССР в период Великой Отечественной войны, в Канаду направили запрос на его экстрадицию.

В Центральном архиве Минобороны и Государственном архиве нашлись документы, которые подтвердили места дислокации дивизии СС «Галичина», в которой служил Гунька.

Осенью 2023 года разгорелся скандал с чествованием украинского ветерана СС в канадском парламенте, когда премьер-министр Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский встречали его аплодисментами. Позднее стало известно, что Гунька уехал из Канады.

Канада Россия
13 февраля 2024, 11:50
Дипломат рассказал о «ловушке» для Китая на Тайване
Global Look Press
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Власти Китая не попадут в ловушку, если кто-то решит устроить провокацию в Тайваньском проливе. Об этом изданию South China Morning Post заявил бывший посол КНР в США Цуй Тянькай.

«Возможно, что кто-то готовит ловушку для нас. Начнут поставлять вооружения для прокси-войны и оказывать военную помощь, чтобы китайцы бились с китайцами. В эту ловушку мы не попадем», - сказал он.

Таким образом бывший дипломат намекнул на непрерывную продажу Тайваню американского оружия.

Тянькай также расценил прошедшие парламентские выборы на Тайване как «местные китайские выборы».

«Мы добьемся воссоединения в любом случае. Но только таким способом, который ответит национальным интересам всей китайской нации самым наилучшим образом», - заключил бывший посол.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин призвал окончательно решить вопрос с сепаратистскими настроениями на Тайване.

Китай Тайвань

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