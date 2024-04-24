ЕС может ввести санкции против компаний из-за поставок России

Руководство союза подозревает, что эти компании поставляли санкционные европейские товары для российского ВПК. В частности, навигационные системы для ракет, антенны, а также детали, используемые в компьютерах военного назначения.

Европейцы могут ввести санкции также против китайских и гонконгских компаний, которые подозреваются в предоставлении России спутниковых снимков. Агентство уточнило, что некоторые из этих фирм уже находятся под санкциями США за аналогичные нарушения.

При этом представитель Европейской комиссии отказался от комментариев. По информации агентства, государства ЕС планируют обсудить новый пакет санкций уже на этой неделе.

Ранее замглавы Госдепа Джеффри Пайетт пообещал, что США введут новые санкции против российской энергетики. По его словам, ограничения коснутся компаний, занимающихся закупками материалов и передовых технологий для будущих энергетических проектов России.